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Nuevo León

Frente frío traerá viento y lluvia el fin de semana a NL

Protección Civil indicó que se mantiene un monitoreo constante de la información emitida por fuentes oficiales como Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional

  • 26
  • Marzo
    2026

El ingreso de un nuevo sistema frontal durante la noche de este viernes marcará el fin del ambiente caluroso, trayendo consigo un notable descenso térmico, rachas de viento importantes y el regreso de la lluvia a la región.

Para este viernes, se espera que la Zona Metropolitana de Monterrey experimente una jornada de calor intenso, con temperaturas máximas que rondarán los 33 °C y condiciones brumosas.

Sin embargo, este escenario será la antesala del cambio; hacia la noche, el frente frío comenzará su desplazamiento sobre el norte y noreste de México.

El fenómeno llegará acompañado de vientos fuertes con rachas de entre 60 y 65 km/h.

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Lluvias ligeras a ocasionales durante la madrugada y las primeras horas del sábado.

SÁBADO 28 DE MARZO: UN RESPIRO AL TERMÓMETRO

El sábado amanecerá bajo una atmósfera mucho más fresca. La temperatura máxima en la ciudad apenas alcanzará los 22 a 24 °C, ofreciendo un ambiente templado que contrasta con el calor de los días previos.

Protección Civil Nuevo León indicó que se mantiene un monitoreo constante de la información emitida por fuentes oficiales como Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.

TEMPERATURAS POR REGIÓN PARA ESTE SÁBADO:

Norte: 16 a 18 °C
Oriente: 18 a 20 °C
Metropolitana: 16 a 18 °C
Citrícola: 14 a 16 °C
Montañosa: 6 a 8 °C
Sur: 10 a 12 °C


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