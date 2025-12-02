Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo

Luego de casi 24 horas de la desaparición de Ingrid y Emili, madre e hija, quienes fueron vistas por última vez en las calles Isla Grande e Isla de Cortés, en la colonia busques en Escobedo, este martes fueron localizadas.

Ingrid Daniela Romero Hernández, de 22 años, madre de Emili Hernández Romero, de 3, salieron la mañana del pasado lunes 1 de diciembre en dirección al kínder y trabajo de cada una, sin embargo, no se presentaron a ninguno.

Familiares, al no localizarlas, presentaron las denuncias correspondientes ante la Policía de Escobedo, quienes activaron el protocolo 48, para su búsqueda.

Sin embargo, fue la tarde de este martes que una familiar de ellas, logró contactarse con la madre, quien confirmó se encuentran a salvo.

Se presume la mujer habría salido de Nuevo León en dirección a otro estado por presuntos, problemas familiares, sin embargo, se tiene entendido que piensan regresar a Nuevo León.

