Cerrar X
IMG_3359_b0c1ae0591
Nuevo León

Localizan a Ingrid y Emili madre e hija desaparecidas en Escobedo

Se presume la mujer habría salido de Nuevo León en dirección a otro estado por presuntos, problemas familiares, sin embargo, ambas volverían a Nuevo León

  • 02
  • Diciembre
    2025

Luego de casi 24  horas de la desaparición de Ingrid y Emili, madre e hija, quienes fueron vistas por última vez en las calles Isla Grande e Isla de Cortés, en la colonia busques en Escobedo, este martes fueron localizadas.

Ingrid Daniela Romero Hernández, de 22 años, madre de Emili Hernández Romero, de 3, salieron la mañana del pasado lunes 1 de diciembre en dirección al kínder y trabajo de cada una, sin embargo, no se presentaron a ninguno.

877e4992-79fe-4350-8cf5-ab1062ff7783.jpeg

Familiares, al no localizarlas, presentaron las denuncias correspondientes ante la Policía de Escobedo, quienes activaron el protocolo 48, para su búsqueda.

Sin embargo, fue la tarde de este martes que una familiar de ellas, logró contactarse con la madre, quien confirmó se encuentran a salvo.

e1cc4876-40d9-45fc-9f62-38b038fa5414.jpeg

Se presume la mujer habría salido de Nuevo León en dirección a otro estado por presuntos, problemas familiares, sin embargo, se tiene entendido que piensan regresar a Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_01_T182926_082_5e2bd2e85a
Tamaulipas sigue búsqueda de cuatro traileros desaparecidos
EH_COLLAGE_2025_12_01_T185509_933_1fae760636
Inician búsqueda de cuatro traileros desaparecidos en Oaxaca
EH_DOS_FOTOS_1_a3fdc73a6e
Localizan sin vida a Fabiola Metzulebeth en Baja California
publicidad

Últimas Noticias

rysmjnjsyjnmsj_23efcc1045
Estados Unidos coloca nuevas boyas en el Río Bravo
e34c33c8_04d2_4788_bdcc_d3e638b7bd73_356cb04324
San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle
f7ff6f7ec9ec1c72bc1d5803e645165b818cbf12w_fd9de01b59
Kremlin niega rechazo al plan de paz de EUA para Ucrania
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×