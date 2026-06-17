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Nuevo León

Localizan cuerpo arrastrado por el Río Pesquería en Escobedo

Durante un recorrido aéreo realizado con el Helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, se detectó a una persona sobre el cauce.

  • 17
  • Junio
    2026

Tras reanudar las labores de búsqueda, elementos de Protección Civil de Nuevo León localizaron el cuerpo del hombre que había sido reportado como desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente del Río Pesquería, en Escobedo.

El operativo se reactivó con recorridos terrestres y sobrevuelos para ampliar el área de localización.

Fue alrededor de las 13:51 horas cuando, durante un recorrido aéreo realizado con el Helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, se detectó a una persona sobre el cauce.

Tras el avistamiento, el personal desplegado en tierra se trasladó al punto para confirmar el hallazgo.

Hallazgo ocurrió a 23 kilómetros del punto inicial

Autoridades informaron que el cuerpo fue localizado aproximadamente a 23 kilómetros del lugar donde originalmente se reportó que la víctima fue arrastrada por la corriente.

La ubicación del hallazgo corresponde al sector de Ignacio Allende, sobre el Río Pesquería, en el municipio de Escobedo.

En las acciones participaron elementos del Helicóptero de Protección Civil Nuevo León, la Manada K-9, binomios K-9 de la Fiscalía, además de Protección Civil Escobedo, Policía Municipal y Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración.

La víctima fue identificada como José Ariel Hernández, de aproximadamente 51 años de edad.


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