Localizan osamenta en fosa clandestina al poniente de Reynosa

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron una osamenta casi completa sepultada en una fosa clandestina ubicada en la brecha El Becerro, al poniente de la ciudad de Reynosa.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, durante las labores de búsqueda fueron encontrados restos humanos, entre ellos el cráneo y diversos huesos que permanecían enterrados en la zona. En el lugar también se localizaron algunas prendas de vestir.

Tras el hallazgo, los restos fueron trasladados al anfiteatro correspondiente para la realización de estudios periciales y la obtención de ADN, con el objetivo de integrar la información genética a las investigaciones en curso.

El colectivo señaló que ahora se solicita realizar confrontas directas con las muestras de ADN que previamente han sido aportadas por cientos de familias que mantienen denuncias activas por la desaparición de sus seres queridos.

Integrantes de la agrupación reiteraron que continuarán con las jornadas de búsqueda en distintos puntos de Reynosa y otras zonas de Tamaulipas, en espera de brindar respuestas a familias que desde hace años buscan localizar a sus familiares desaparecidos.

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