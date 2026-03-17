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Tamaulipas

Localizan restos humanos en libramiento de Reynosa

Un cráneo fue hallado junto a una bolsa negra en la colonia Actrices Mexicanas; Fiscalía y Ejército realizan diligencias en la zona

  • 17
  • Marzo
    2026

Una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre el hallazgo de restos humanos en el libramiento Anzaldúas, a la altura de la colonia Actrices Mexicanas, en Reynosa, donde fue localizado un cráneo junto a una bolsa de plástico de color negro.

Los hechos se reportaron alrededor de las 09:00 horas de este martes en dicha vialidad, que conduce hacia el puente internacional Reynosa-Mission, generando la movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal, así como integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes confirmaron la presencia de un cráneo humano. Los restos se encontraban a escasos metros de la carpeta asfáltica, por lo que el área fue acordonada de inmediato.

Posteriormente, arribaron elementos del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Peritos de servicios periciales, apoyados por binomios caninos, realizaron la inspección en el lugar, mientras que personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento y traslado de los restos al anfiteatro de la ciudad.

Mariana, integrante del colectivo, informó que recibieron el reporte ciudadano y se trasladaron de inmediato al sitio; sin embargo, al llegar, ya se encontraba una patrulla de la Guardia Estatal, por lo que únicamente pudieron documentar el hallazgo a distancia.

Asimismo, señaló que continuarán con la inspección en la zona una vez que las autoridades lo permitan, con el objetivo de descartar la presencia de más restos que pudieran corresponder a la misma persona.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de persona desaparecida a través de la página del colectivo o informar sobre posibles hallazgos que contribuyan a las labores de búsqueda.


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