Lorena de la Garza integra expediente por apagones

La legisladora sostuvo una reunión virtual con habitantes de Bosques de las Cumbres, quienes expusieron las afectaciones por las interrupciones en el suministro

La diputada local Lorena de la Garza inició la integración de un expediente ciudadano con reportes y testimonios de vecinos afectados por los constantes apagones en distintos sectores del área metropolitana, con el propósito de solicitar una solución de fondo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como parte de esta iniciativa, la legisladora sostuvo una reunión virtual con más de 100 habitantes de Bosques de las Cumbres, quienes expusieron las afectaciones derivadas de las interrupciones en el suministro eléctrico.

Durante el encuentro se acordó mantener comunicación para incorporar nuevos reportes al expediente, el cual respaldará las acciones que Lorena de la Garza impulsa desde el Congreso del Estado.

La diputada también promovió la creación de una Comisión Especial de Apagones, integrada por autoridades, especialistas, universidades, representantes de la industria, empresas y ciudadanía, con el objetivo de atender de manera integral una problemática que se ha extendido a diversos municipios del área metropolitana.

“No podemos permitir que los apagones se vuelvan parte de la rutina de las familias. Vamos a reunir cada reporte y cada afectación para exigir respuestas y una solución definitiva”, expresó.

Buscará ampliar el expediente con más testimonios

Durante la reunión, los vecinos relataron pérdidas económicas, daños en aparatos eléctricos y las complicaciones que enfrentan por las constantes interrupciones del servicio, especialmente durante las altas temperaturas.

“Este problema ya no es exclusivo de una colonia. Vamos a seguir reuniéndonos con vecinos de otros sectores de Monterrey para que ninguna familia se quede sin ser escuchada”, complementó.

Como parte del seguimiento, Lorena de la Garza continuará reuniéndose con habitantes de distintas colonias de Monterrey para ampliar el expediente ciudadano y fortalecer la exigencia de una solución definitiva a los constantes apagones.