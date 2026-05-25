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Nuevo León

Lorena de la Garza asume como Defensora de Monterrey

La diputada local del PRI aseguró que trabajará con cercanía a los ciudadanos y experiencia por las familias regiomontanas

  • 25
  • Mayo
    2026

La diputada local del PRI, Lorena de la Garza, fue nombrada como Defensora de Monterrey, responsabilidad que asumió con un llamado a seguir construyendo una ciudad basada en la experiencia, la cercanía con la ciudadanía y una visión de futuro.

Durante su mensaje, la legisladora destacó que Monterrey no puede entenderse únicamente a través de cifras o estadísticas, sino mediante el esfuerzo, la identidad y el carácter de su gente.

Asimismo, recordó su trayectoria dentro del servicio público, donde ha participado en áreas como el Instituto de la Juventud, Turismo y el Congreso local.

“Monterrey ya sabe lo que pasa cuando se gobierna sin conocer realmente a esta ciudad, su identidad y a su gente. Por eso hoy Monterrey necesita perfiles con experiencia, cercanía y visión de futuro”, expresó.

Lorena de la Garza aseguró que, desde esta nueva responsabilidad, reforzará los recorridos en colonias y sectores de la ciudad para escuchar directamente a las familias y atender problemáticas relacionadas con seguridad, movilidad y oportunidades para jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Porque defender Monterrey no es dividir ni confrontar. Es dar resultados. Es escuchar. Es regresar a las calles una y otra vez”, sostuvo.

La diputada también reconoció el trabajo realizado por el alcalde Adrián de la Garza y por Gabriela Oyervides, al señalar que Monterrey avanza cuando existe estabilidad, diálogo y objetivos compartidos.

“Porque Monterrey no se conoce desde lejos. Se conoce caminándolo”, concluyó.


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