Reunión con el gobernador sería para negociar: Lorena de la Garza

La reunión a la que fue invitado el gobernador Samuel García en el Congreso local demuestra que las bancadas de oposición continúan en la mesa de negociación para aprobar el Presupuesto 2025, y no lo contrario, aseguró la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Lorena de la Garza Venecia.

Entrevistada por El Horizonte, la legisladora explicó que, hasta el corte de esta edición, no ha recibido respuesta por parte del Ejecutivo y que la misiva fue extendida a todas y todos los coordinadores de las siete bancadas que conforman el Poder Legislativo de Nuevo León.

"Es una reunión con los coordinadores y una servidora el próximo jueves a las tres de la tarde. La invitación se hizo en el Congreso porque es donde se va a votar esto el viernes", explicó.

La diputada respondió a señalamientos que advierten extrañeza en la invitación que se le hizo al mandatario, asegurando que el objetivo es justamente la construcción de un diálogo del que dijo que hasta ahora no se ha dado.

"No veo por qué verlo así (con extrañeza), más bien es un esfuerzo para que haya diálogo, porque hasta este momento no hay diálogo. El gobernador hace historias (en redes sociales) y dice en sus apariciones en eventos públicos que llama al diálogo, que llama al voto, pero no hay un diálogo de verdad", dijo Lorena de la Garza.

Además, dijo que el eje opositor al gobierno estatal ya había votado la aprobación del Presupuesto y que el regreso de este dictamen a la Comisión de Presupuesto tuvo que ver con el sentido de votación de Movimiento Ciudadano y de la Cuarta Transformación.

Y respecto a las modificaciones que hace una semana se le hicieron nuevamente al dictamen, dijo que aún pueden resolverse en Pleno.

"No se han presentado reservas, porque el asunto no se ha llevado a Pleno, y si sus reservas consiguen los votos, se sube a Pleno".

Al plantearle la posibilidad de que no se logren los consensos y que esto resulte en escenarios que lleguen hasta un posible veto por parte del Gobernador, quien podría desechar la Ley de Egresos por las modificaciones que presentaron legisladores del PRI y PAN, Lorena de la Garza reconoció que habría una afectación al fondo municipal, pero advirtió que también sería afectado el propio Gobierno del Estado.

"El más afectado (en caso de que se vete) sería el Gobierno, porque las tasas de interés se elevarían, ya que al no tener un presupuesto aprobado, le iría mal con las calificadoras cuando vaya a bancos a pedir créditos a corto plazo. Entonces, tiene afectaciones grandes", explicó De la Garza Venecia.

"Del otro lado, el beneficio que tiene es que todo lo que no está etiquetado que le llegue adicional, pues lo va a poder usar como un recurso de libre disposición. Ahí está el truco, porque le conviene que no haya un presupuesto aprobado porque va a poder usar mucho dinero a discreción", concluyó.

