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Nuevo León

Tendría PRI a posibles candidatos a la alcaldía de Monterrey

José Luis Garza Ochoa, dirigente estatal del tricolor, confirmó en rueda de prensa que Marcelo Segovia y Lorena de la Garza buscarían contender

  • 12
  • Mayo
    2026

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha revelado los primeros nombres de quienes buscarán encabezar la candidatura por la alcaldía de la capital regiomontana en el próximo proceso electoral.

José Luis Garza Ochoa, dirigente estatal del tricolor, confirmó en rueda de prensa que el actual Secretario de Administración de Monterrey, Marcelo Segovia, y la diputada local, Lorena de la Garza, han manifestado formalmente su intención de contender por el cargo.

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"Se han apuntado algunos perfiles, me ha manifestado a mí Marcelo Segovia que quiere ser defensor, me ha dicho Lorena de la Garza, y mucha más gente que quiere participar", detalló el líder priista.

Así llevaron el proceso

Bajo la figura de "Defensores" de las Alcaldías y Distritos (locales y federales), el partido busca perfilar a sus cuadros más competitivos antes de las designaciones oficiales. Esta estrategia se da a solo trece días de que se anunciara el despliegue de estas figuras en el estado.

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Puntos clave del anuncio:

  • Perfiles: Marcelo Segovia (funcionario municipal) y Lorena de la Garza (legisladora local).

  • Fecha clave: El próximo 25 de mayo se realizará la designación formal de los defensores locales.

  • Rumbo al 2027: Quienes resulten electos como "defensores" se convertirán, de facto, en los candidatos y candidatas para la elección de 2027.

Garza Ochoa puntualizó que la lista podría crecer en los próximos días, ya que existe un interés creciente de diversos militantes por integrarse a la defensa de los distritos y municipios de Nuevo León. Con este destape, el PRI inicia formalmente la ruta crítica para intentar recuperar terreno en la zona metropolitana de Monterrey.


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