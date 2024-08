Los multan hasta por subir a sus perros a los elevadores

Los administradores de los condominios llegan al extremo de aplicar multas de hasta $6,000 pesos a los condómino que suben un perro a un elevador.

Esto ocurre en las llamadas George Towers, que están en la zona Cumbres, al poniente de Monterrey, donde los condóminos tienen que llevar a sus perros por las escaleras porque si los suben a un elevador son multados por los “dictadorcitos” de los edificios.

El 11 de octubre del año pasado, el Congreso de Nuevo León reformó la Ley de Régimen de Condominio en la que estableció que sí está permitido tener animales de compañía en los departamentos, pero no así en las áreas comunes.

Esto se dio luego de múltiples quejas de que los administradores no permitían tener animales.

Germán Gabarrot, habitante de George Towers, afirmó que él vive en el sexto piso de su condominios el cual además es el último y ahora tiene que cargar a su perro cuando lo saca al parque.

“Está difícil porque la medida es descriminatoria porque te está negando el acceso a una herramienta de accesibilidad por una decisión que tú tomaste de vivir con una mascota".

Indicó que a principios de año, se les avisó que no podían subir a sus perros al elevador y que la medida se tomó porque supuestamente un perro se orinó.

“Somos muchos inquilinos con mascotas y pusieron normas para convivir con los animales de compañía dentro del edificio que se salen de la constitución del Estado de Nuevo León.

“Una de las cosas con las que más estamos batallando es qué a los que tenemos mascotas, perros, específicamente, no nos dejan subir al elevador del edificio, si lo subes ponen te ponen una multa que los montos que los montos varían, van multas desde los $3,000 hasta los $6,000 pesos.

“Los montos no tienen ninguna justificación de por qué se ponen y te están impidiendo no entrar a una área común sino no hacer uso de una herramienta accesibilidad”, afirmó.

Gabarrot indicó que él elevador no es una área común sino un mecanismo para acceder a su propiedad lo cual ya se los ha hecho saber a los administradores, pero no lo escuchan.

Señaló que ya lo intentaron multar, pero hasta el momento no lo han hecho, pero a otros habitantes sí los han castigado.

“En mi caso yo vivo en el último piso del edificio, entonces tener que subir y bajar con mi mascota todo el tiempo por la escalera, además de qué difícil es absurdo, porque en el mantenimiento pues tu pagas por usar el elevador, tenemos una cuota de mantenimiento de casi $4,000 mensuales.

“Las multas no están reguladas por ninguna autoridad, todo lo ves a través del condominio, y no hay ninguna autoridad que regula el precio de la multa ni porque te están multando.

“Todos los que tenemos mascotas en este edificio estamos pasando por lo mismo. Nunca se estableció un tabulador de multas, nomás te ponen la multa a lo que ellos consideran que fue la falta".

