Mantiene Fuerza Civil primer lugar nacional en confianza

Por segundo trimestre consecutivo, Fuerza Civil mantuvo el primer lugar nacional como la policía estatal.

De acuerdo con los datos, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de INEGI, Fuerza Civil promedió 77.3% de la población que la considera efectiva, frente al promedio de 76.2 registrado en el trimestre pasado.

En cuanto a percepción de confianza, Fuerza Civil obtuvo 76.4 por ciento de ciudadanos que dicen confiar en la institución.

La encuesta reportó que la percepción de seguridad en los municipios evaluados mejoró ligeramente este trimestre, al caer de 40.7 a 39.5 el promedio de los porcentajes de personas que dicen sentirse seguras en su municipio.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, destacó que los buenos resultados son compartidos en los tres órdenes de gobierno.

“Gracias al buen trabajo de coordinación institucional, vemos una mejoría general de la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, no sólo Fuerza Civil, sino que también las autoridades federales y las policías municipales están generando confianza y percepción positiva de la seguridad, lo que nos refuerza la motivación para trabajar juntos para proteger y servir a los nuevoleoneses” señaló.

