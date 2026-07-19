Tormenta tropical 'Fausto' ganaría fuerza en el Océano Pacífico

Por el momento, no existen alertas ni avisos costeros para México, debido a que la trayectoria mantiene al fenómeno alejado del territorio nacional

La tormenta tropical Fausto se formó este domingo en el océano Pacífico oriental y podría experimentar un fortalecimiento rápido durante las próximas horas, aunque su trayectoria prevista la mantiene lejos de las costas mexicanas.

El sistema se encontraba aproximadamente a 1,200 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora.

Fausto podría convertirse en huracán

Las condiciones atmosféricas y oceánicas alrededor de Fausto son favorables para una intensificación constante o rápida, por lo que el pronóstico contempla que alcance la categoría de huracán durante la noche del lunes.

El ciclón podría continuar ganando fuerza entre el martes y el miércoles, mientras avanza sobre mar abierto. Su circulación genera vientos con intensidad de tormenta tropical hasta 130 kilómetros desde el centro.

Por el momento, no existen alertas ni avisos costeros para México, debido a que la trayectoria mantiene al fenómeno alejado del territorio nacional. Las autoridades meteorológicas continuarán vigilando posibles cambios en su desplazamiento e intensidad.

Elida pierde fuerza en el Pacífico

Mientras Fausto avanza en su proceso de organización, la tormenta tropical Elida continúa debilitándose en aguas del mismo océano y podría convertirse en una baja remanente durante los próximos días.

Elida se localizaba a unos 1,635 kilómetros al oeste de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Su posición también se mantiene distante de tierra firme y sin representar una amenaza directa para las costas mexicanas.

Vigilan otro sistema en el golfo de México

La actividad ciclónica también se mantiene en el golfo de México, donde una depresión tropical permanece sobre aguas cálidas al sur-sureste del noroeste de Florida y podría convertirse en tormenta tropical a principios de la semana.

El sistema se encontraba prácticamente estacionario, aproximadamente a 310 kilómetros de Panama City, Florida, con vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora. Ante su posible fortalecimiento, se activó una vigilancia de tormenta tropical para sectores costeros de Florida cercanos a la frontera con Alabama.

Debido a su lento desplazamiento, la principal amenaza será la acumulación de lluvia. El norte de Florida, Alabama y Luisiana podrían registrar precipitaciones intensas, mientras el fenómeno avanza gradualmente hacia el oeste, en dirección al este de Texas.

Incluso si la depresión no alcanza la intensidad necesaria para recibir un nombre, su circulación podría provocar inundaciones en zonas bajas y afectaciones en comunidades cercanas a la costa norte del golfo.