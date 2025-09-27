Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T070843_291_aedae87f4a
Nuevo León

Manuel Guerra presenta su primer informe de Gobierno en García

Destacó la implementación del “tren de pavimentación”, con el que se instalaron más de 100 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica en cuatro meses

  • 27
  • Septiembre
    2025

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, rindió su primer informe de Gobierno ante ciudadanos, funcionarios y representantes estatales, entre ellos los alcaldes Adrián de la Garza, de Monterrey, y Andrés Mijes, de Escobedo.

Durante el evento, realizado en la explanada del Palacio Municipal, el edil destacó los logros alcanzados en su primer año de administración, con avances en seguridad, obra pública, salud, programas sociales y bienestar animal, pilares de su plan de trabajo.

Así mismo, destacó la implementación del programa Escudo García, que contempla cámaras inteligentes, un nuevo centro de control y en cuanto a infraestructura, Guerra resaltó el funcionamiento del denominado “tren de pavimentación”, con el que se han instalado más de 100 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica en solo cuatro meses

Continuando en seguridad, afirmó que la incidencia delictiva se redujo un 72% gracias a la adquisición de más de 50 unidades y el reforzamiento de operativos municipales.

bff042b4-683e-4b00-8c1c-d324eb0ab8d0.jpg

Guerra, también adelantó proyectos en obra pública, entre ellos la construcción de una clínica de salud mental y el centro comunitario Aurora para mujeres.

Asimismo, subrayó la política de bienestar animal implementada en García, que incluye una clínica veterinaria municipal, quirófano móvil, ambulancia de rescate y el próximo Centro de Bienestar Animal Integral con un espacio de 5 mil metros cuadrados.

En su mensaje, Manuel Guerra señaló que García enfrenta grandes retos tras más de 15 años de rezago en diversos rubros, pero aseguró que su administración está encaminada a transformar el municipio en una “gran ciudad” con servicios y programas de calidad para la población.

Finalmente, reiteró que su gobierno seguirá impulsando proyectos de infraestructura, seguridad y bienestar social, al tiempo que hizo un llamado a los ciudadanos a mantener la confianza y sumarse a los esfuerzos colectivos para consolidar el crecimiento de García con el objetivo de convertirse en una gran ciudad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_3_55_50_PM_2_119d001a3c
Ramos Arizpe refuerza coordinación en seguridad
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T142802_117_77844f83d7
Aseguran armamento tras ataque en límites de Mina y Bustamante
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_55_27_PM_f74dc554e7
En 2026 arrancará la Policía Estatal de Caminos en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

G1zcp93_XMAAWOBL_29c1b2e0ac
Deleita Chayanne a regios con su gira 'Bailemos Otra Vez'
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_ffd9c355ee
Farid Dieck será embajador del Mundial en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_09_27_at_8_51_00_PM_1_c8a055a6be
Rayados vuelve a la senda del triunfo y vence 1-0 al Santos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
interconexion_mauricio_178087d121
Inician interconexión, se llamará 'Mauricio Fernández'
Whats_App_Image_2025_09_25_at_6_47_41_PM_f8513f3769
Destaca César Garza gran inversión en obra pública en Apodaca
publicidad
×