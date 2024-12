MC acepta posibilidad de que se apruebe menos deuda al gobernador

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de Nuevo León abrió la posibilidad de que no se le aprueben al gobernador Samuel García los $17,500 millones de pesos de deuda que solicitó.

Esto con la finalidad de que se logre un acuerdo con todas las bancadas y se autorice el Presupuesto 2025.

Y es que este martes comenzó el análisis del Paquete Fiscal 2025, en el que cuatro de los ocho dictámenes que lo conforman van en contra, entre ellos el de la deuda.

"Seguimos estudiando si se requiere esa cantidad (de la deuda); no sabemos si es toda, sabemos que se requiere (toda la deuda), que va hacia un tema de inversión, que no va, como lo hacían los Gobiernos pasados, que está muy claro que endeudaron al Estado únicamente para inflar la nómina y no para proyectos estratégicos.

"Pero se sigue estudiando, pero yo sí creo que se va a requerir algo de financiamiento, pero ya que esté bien estudiando ya veremos cómo vamos a votar (…) Seguimos estudiando si se requiere toda la deuda que propone el Ejecutivo o si alguna parte", dijo Miguel Flores, coordinador de MC.

Se espera que este próximo miércoles los proyectos, ya votados en la Comisión de Presupuesto, se discutan en el pleno, para posteriormente, si es que la mayoría simple, o sea, 22 diputados, lo aprueba, enviarlo al Poder Ejecutivo.

