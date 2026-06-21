Se contempla la construcción de más de mil metros cuadrados de pavimento y la recuperación de un carril de circulación sobre el Antiguo Camino San Roque.

Inicio / Nuevo León / Mejora Juárez movilidad en cruce de San Roque y Monte Kristal

Con una inversión enfocada en mejorar la movilidad y reducir los accidentes viales, el Gobierno de Juárez inició los trabajos de adecuación en el cruce de la Carretera a San Roque y la Avenida Monte Kristal, uno de los puntos con mayor carga vehicular del municipio.

La alcaldesa Mónica Oyervides Acosta encabezó el arranque de la obra, que contempla la ampliación de carriles, la construcción de una isleta central y la instalación de un sistema inteligente de semaforización para agilizar el tránsito en la zona.

De acuerdo con la administración municipal, el proyecto beneficiará directamente a habitantes de colonias como Monte Kristal, Montebello, Reguiletes, La Maestranza, Magdalenas y Valle Real, además de miles de automovilistas que diariamente utilizan esta vialidad.

¿Qué trabajos se realizarán en el cruce de San Roque y Monte Kristal?

La intervención contempla la construcción de más de 1,700 metros cuadrados de pavimento, así como la recuperación de un carril de circulación sobre el Antiguo Camino San Roque para mejorar la fluidez vehicular.

Además, se edificará una isleta central que permitirá implementar un sistema de semaforización de tres tiempos, con el objetivo de ordenar los movimientos vehiculares y disminuir los conflictos de tránsito en la intersección.

“Lo que estamos buscando es rescatar un carril sobre la carretera del Antiguo Camino San Roque, para en este sentido darle mayor movilidad a los vecinos que usan diariamente esta vialidad y así poder lograr construir una isleta central que permitirá implementar un sistema de semaforización de tres tiempos”, expresó Mónica Oyervides.

También se realizarán trabajos de señalización vial y adecuaciones en cruces peatonales para fortalecer la seguridad de conductores y peatones.

Buscan reducir accidentes y mejorar la movilidad

El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, explicó que la adecuación responde a la necesidad de optimizar uno de los cruceros con mayor incidencia de accidentes en el municipio.

“Para lograr el objetivo de darle continuidad al tráfico vehicular era indispensable realizar esta ampliación. Con ello podremos mantener dos carriles continuos de circulación y habilitar un retorno más seguro y ordenado”, indicó.

Las autoridades estiman que los trabajos concluirán en aproximadamente 90 días. Para reducir afectaciones, las labores se desarrollarán principalmente en los laterales de la vialidad.

Continúan obras de pavimentación en Portal de Juárez

De forma paralela, el municipio avanza con la pavimentación de una vialidad en la colonia Portal de Juárez, donde se intervienen 413 metros lineales mediante trabajos de mejoramiento de terracerías, construcción de base cementada y colocación de carpeta asfáltica.

La vialidad registra un aforo cercano a los 1,500 vehículos diarios, entre transporte público y automóviles particulares. De acuerdo con el calendario de obra, los trabajos tendrán una duración aproximada de dos meses y buscan mejorar la conectividad en este sector del municipio.