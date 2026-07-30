Supervisa alcalde mejora de imagen urbana durante las vacaciones

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de espacios públicos y vialidades para mejorar las condiciones de movilidad

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El Gobierno Municipal de Ciudad Victoria dio continuidad a las acciones de mejoramiento de imagen urbana y conservación vial con trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la capital tamaulipeca.

Las labores, realizadas por cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos, incluyeron chapoleo, poda de árboles, barrido manual, recolección de basura y deshierbe en el tramo comprendido entre el bulevar Fidel Velázquez y la avenida Rotaria.

De acuerdo con el municipio, estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de espacios públicos y vialidades para mejorar las condiciones de movilidad y la imagen urbana.

Las autoridades municipales informaron que las brigadas de Servicios Públicos llevan a cabo trabajos de manera continua en más de 450 espacios municipales, entre ellos plazas públicas, áreas verdes, instalaciones deportivas, zonas de activación física y camellones centrales y laterales de diversas vialidades.