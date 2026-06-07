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Nuevo León

Miguel Flores crea “Kawayo”, un megarefugio para caballos

La participación de Flores en esta iniciativa se suma a las acciones que ha realizado a título personal para promover la protección animal

  • 07
  • Junio
    2026

El secretario general de gobierno, Miguel Flores Serna, y el activista Arturo Islas Allende anunciaron la creación de Kawayo, un espacio que busca convertirse en el santuario de caballos rescatados más grande de Latinoamérica.

El proyecto tiene como objetivo principal brindar una segunda oportunidad a ejemplares que han sido víctimas de abandono, explotación, maltrato o que se encuentran en situación vulnerable.

Buscan dar una segunda oportunidad a caballos rescatados

“Creamos Kawayo para darles una segunda oportunidad a caballos que durante años vivieron en abandono, sufrieron maltrato o estuvieron en malas condiciones. Tenemos que poner el ejemplo, cambiar la cultura y cuidar a los animales; el maltrato animal no solo lastima a los que no tienen voz: nos destruye a todos como sociedad”, explicó Flores.
“Es momento de regresarle a los caballos todos los momentos de felicidad, alegría y relajación que nos han hecho vivir”.

Para garantizar su recuperación, el santuario contará con amplias áreas, programas integrales de rehabilitación y personal especializado.

El funcionario estatal detalló que, además de ofrecer refugio a los animales, a través de Kawayo se promoverá una cultura de respeto y protección hacia los animales mediante campañas de concientización y la difusión de historias de rescate en plataformas digitales.

Impulsan cultura de protección animal

La participación de Flores en esta iniciativa se suma a las acciones que ha realizado a título personal para promover la protección animal, dando continuidad a rescates de caballos abandonados o víctimas de maltrato para trasladarlos a un rancho en el que se les da atención médica veterinaria y cuidados antes de dejarlos a libre pastoreo.


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