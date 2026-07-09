La educación es una prioridad en Nuevo León: Miguel Flores

Al concluir oficialmente el ciclo escolar 2025-2026, el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores, aseguró que la educación de niñas, niños y jóvenes continuará siendo una de las principales prioridades de la administración estatal, al destacar los avances alcanzados para fortalecer la calidad, la inclusión y las oportunidades de aprendizaje en la entidad.

Nuevo León fortalece su modelo educativo

Durante una mesa de trabajo para evaluar los resultados del sector educativo, el funcionario señaló que Nuevo León se ha consolidado como un referente nacional gracias a la implementación de escuelas de tiempo completo y de jornada ampliada, además de mantener un programa permanente de rehabilitación y construcción de planteles educativos para atender el crecimiento del sistema escolar.

Flores Serna atribuyó estos avances a la nueva Ley de Educación del Estado, la cual incorpora la educación inclusiva como un derecho obligatorio, regula el uso de dispositivos electrónicos en las aulas y fortalece el acompañamiento socioemocional de las y los estudiantes.

"Hoy Nuevo León es referente nacional en escuelas de tiempo completo y jornada ampliada. Esto representa un apoyo directo para miles de familias, ya que sus hijas e hijos cuentan con más tiempo de aprendizaje y desarrollo en espacios seguros", afirmó Flores Serna.

El secretario añadió que la administración estatal continuará impulsando acciones que consoliden un sistema educativo con mayor equidad y mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

"Seguimos construyendo un legado que fortalecerá la educación en Nuevo León. Invertir en nuestras niñas, niños y jóvenes es invertir en el futuro del estado, y ese continuará siendo uno de los principales compromisos de este Gobierno", sostuvo.

Destacan apoyos y educación dual para estudiantes

También destacó el respaldo brindado a las familias mediante la entrega gratuita de uniformes, útiles escolares y mochilas para estudiantes de educación básica, así como el fortalecimiento del modelo de educación dual, que actualmente permite a más de 13 mil jóvenes combinar su formación académica con experiencia laboral.

Con el cierre del ciclo escolar 2025-2026, más de un millón de alumnos de educación básica concluyeron sus actividades académicas en Nuevo León, marcando un año en el que, de acuerdo con el Gobierno estatal, se consolidaron acciones orientadas a mejorar la infraestructura, ampliar la cobertura educativa y fortalecer la calidad de la enseñanza.