Miguel Flores destaca valentía de combatientes forestales en NL

El secretario de Gobierno también instó a la ciudadanía a prevenir incendios y reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo

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En el marco del Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, reconoció la valentía y compromiso de aquellos que arriesgan su vida para proteger los bosques y áreas naturales de Nuevo León.

“Las y los combatientes forestales son ejemplo de entrega y compromiso con Nuevo León. Sabemos que prevenir y combatir los incendios es una tarea que exige planeación, coordinación y una gran vocación de servicio”, expresó.

El secretario destacó el esfuerzo de brigadistas, cuerpos de emergencia, autoridades y voluntarios que trabajan de manera coordinada para atender las contingencias en la entidad.

“Reconocemos a quienes, con valentía y profesionalismo, salen todos los días a proteger nuestros bosques y nuestras áreas naturales. Su trabajo representa un compromiso permanente con Nuevo León y con las futuras generaciones”, agregó.

Miguel Flores propone incrementar sanciones contra quienes provoquen incendios forestales

Flores Serna resaltó la importancia de contar con un marco legal sólido que desincentive conductas que ponen en riesgo a las personas, así como al patrimonio natural. Además, impulsó una iniciativa para incrementar las sanciones contra quienes provoquen incendios forestales.

“Quien tenga la insensatez de hacer algo así debe enfrentar un castigo ejemplar. En Nuevo León no improvisamos: planeamos, coordinamos y actuamos con mucha responsabilidad”, puntualizó.

Además, instó a la ciudadanía a prevenir incendios y reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo.