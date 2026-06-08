MILLA FIFA lista en Guadalupe a tres días del Mundial 2026

A tres días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el municipio de Guadalupe, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, realizó un recorrido de supervisión por la denominada Milla FIFA para evaluar los avances en materia de movilidad, logística y seguridad.

La inspección fue encabezada por el director de Seguridad Pública municipal, Michel Hernández, acompañado por representantes de dependencias federales, estatales y municipales.

Definen accesos para vecinos del Polígono FIFA

Durante la jornada se ultimaron los detalles sobre los filtros de acceso vehicular que operarán durante los partidos del Mundial, con el objetivo de garantizar el tránsito de los habitantes que viven dentro del perímetro restringido.

El beneficio aplicará para los residentes de las colonias Alameda de la Hacienda, La Hacienda, La Quinta y Tolteca, que conforman el llamado Polígono FIFA.

El Gobierno municipal informó que se implementará un sistema de marbetes vehiculares, los cuales serán entregados casa por casa días antes de cada encuentro para permitir el acceso de los vecinos a sus domicilios.

Las restricciones de circulación comenzarán 12 horas antes del inicio de cada partido y permanecerán vigentes hasta tres horas después de su conclusión.

“Los marbetes serán entregados casa por casa días antes de cada partido, únicamente a las personas que habitan en las zonas donde se llevarán a cabo los cierres viales”, señalaron las autoridades municipales.

El Estadio Monterrey recibirá cuatro partidos del Mundial

La actividad mundialista en Guadalupe comenzará oficialmente el próximo 14 de junio, cuando el Estadio Monterrey albergue el encuentro entre las selecciones de Suecia y Túnez.

La sede también recibirá el partido entre Túnez y Japón el 20 de junio, encuentro que marcará el duelo número mil en la historia de las Copas del Mundo.

Posteriormente, se disputará el compromiso entre Sudáfrica y Corea del Sur el 24 de junio, mientras que el 29 de junio se jugará un partido correspondiente a la fase de eliminación directa.

Vecinos de la Milla FIFA se preparan para recibir a turistas

Habitantes de los sectores cercanos al estadio aseguraron que ya cuentan con la información necesaria para adaptarse a los cierres viales y expresaron su entusiasmo por recibir a los visitantes nacionales e internacionales.

Liliana Hinojosa, vecina de la colonia Tolteca, comentó que las autoridades les asignaron un código QR para facilitar sus accesos durante los días de partido y destacó que están listos para orientar a los aficionados.

“Que se sientan como en casa, que se sientan a gusto, que les guste sobre todo la ciudad y, pues, aquí los vamos a apapachar”, expresó.

Por su parte, Gerardo de la Rosa consideró que el Mundial representa una oportunidad única para el intercambio cultural y para fortalecer el orgullo de vivir cerca de una de las sedes de la máxima fiesta del futbol.

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