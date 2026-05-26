Anuncian blindaje vial y vecinal por el Mundial en Guadalupe 

A 16 días del Mundial, el municipio de Guadalupe anunció la implementación de un operativo vial especial en el entorno al Gigante de Acero durante los días de partido de la Copa FIFA.

Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Héctor García, señalaron que las acciones contemplan cierres viales temporales que se aplicarán únicamente los días en que se disputen los encuentros.

“Con una estrategia enfocada en garantizar movilidad ordenada, accesos controlados y seguridad para las familias, el Municipio de Guadalupe implementará un operativo especial en el entorno del estadio mundialista durante los partidos de la Copa FIFA”, informó el municipio a través de un comunicado.

Dichas restricciones comenzarán 12 horas antes del inicio de cada partido y se extenderán hasta tres horas después de su conclusión, afectando exclusivamente a las colonias La Hacienda, Alameda de la Hacienda, Tolteca y La Quinta.

Para facilitar la logística y proteger las zonas residenciales aledañas al Estadio Monterrey, las restricciones vehiculares se distribuirán de la siguiente manera:

Colonia La Hacienda: Cierre total al paso vehicular en la Avenida Exposición, en el tramo que comprende desde la Avenida Benito Juárez hasta el recinto deportivo.

Colonia Alameda de la Hacienda: Se restringirá la circulación en la Avenida Las Torres, desde la calle 5 de Mayo hasta El Rebozo, así como en el sentido contrario, desde la calle Durangueño hasta 5 de Mayo.

Colonias Tolteca y La Quinta: Cierre en ambas circulaciones de la Avenida Nuevo León, desde la Avenida La Quinta hasta Tolteca. Asimismo, se inhabilitará la Avenida Pablo Livas en ambos sentidos, en el tramo que va desde la Avenida La Quinta hasta Tolteca.

MILLA FIFA

El gobierno municipal enfatizó que el acceso para los residentes de los sectores cercanos al estadio, conocida como la Milla FIFA, está plenamente garantizado. Para ello, se implementará un sistema de marbetes vehiculares que serán entregados días antes de cada encuentro de la justa mundialista.

” Los marbetes serán entregados casa por casa días antes de cada partido, únicamente a las personas que habitan en las zonas donde se llevarán a cabo los cierres viales, por lo que previamente ya se sostuvo comunicación directa con vecinos de estos sectores para informarles sobre las medidas, los accesos correspondientes y detallar las rutas de entrada y salida”, agregaron las autoridades municipales.

Como parte de la estrategia integral, el personal de la Dirección de Tránsito de Guadalupe ya se encuentra recibiendo capacitación especializada.

Los oficiales tendrán la encomienda de agilizar la circulación en las avenidas periféricas al estadio, minimizar el impacto vial y mantener la fluidez vehicular para el resto de la ciudad durante la justa mundialista.

El silbatazo inicial de la Copa del Mundo sonará el 11 de junio, pero la fiebre mundialista llegará a tierras regiomontanas los días 14, 20, 24 y 29 de junio, fechas en las que el "Gigante de Acero" vibrará con sus cuatro partidos.

PUNTOS DE CIERRE VIAL EN GUADALUPE (SOLO DÍAS DE PARTIDO):

Col. La Hacienda

Av. Exposición: De Av. Benito Juárez al Estadio Monterrey.

Col. Alameda de la Hacienda

Av. Las Torres: Tramo 5 de Mayo - El Rebozo / Durangueño - 5 de Mayo.

Cols. Tolteca y La Quinta

Av. Nuevo León: De Av. La Quinta a Tolteca (ambos sentidos).

Av. Pablo Livas: De Av. La Quinta a Tolteca (ambos sentidos).





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