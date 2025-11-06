Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Nuevo León

Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia

El presidente municipal acudió a las instalaciones del Centro de Mando y Control extranjera para conocer sobre las medidas desplegadas

  • 06
  • Noviembre
    2025

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza sostuvo una reunión privada con Daniel C. Comeaux, jefe del Departamento de Policía de Dallas para analizar las estrategias de vigilancia y seguridad previo al Mundial de Fútbol 2026.

POLICÍA DALLAS 4.jpg

Ambos funcionarios recorrieron el Centro de Mando y Control de la autoridad estadounidense, mientras compartían las prácticas para la formación, desarrollo profesional y
fortalecimiento de las capacidades de los elementos de las corporaciones.

Por su parte, el presidente municipal de Monterrey reconoció la tecnología que se aplica para la seguridad pública de forma cotidiana, así como las respuestas ante la crisis y la coordinación de emergencias.

POLICÍA DALLAS 3.jpg

Además, analizaron las acciones que cada una de las ciudades proyecta en materia de seguridad para los eventos pactados para el próximo año.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_12_40_22_AM_c5788ba78f
Monterrey ‘hace equipo’ con los Mavericks de Dallas
AP_25310861638740_e4f9033ae3
Sube a 3 los muertos por derrumbe de termoeléctrica surcoreana
Whats_App_Image_2025_11_06_at_8_54_52_PM_1_044ed0fe5c
Acosador de Claudia Sheinbaum es trasladado al Reclusorio Norte
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_06_at_3_15_36_PM_1_526d648746
Ruptura de compuertas en Anzaldúas agrava desabasto en Reynosa
tamaulipas_desaprecida_fa639d9325
Nueva desaparición de joven embarazada alarma a Reynosa
Whats_App_Image_2025_11_06_at_4_01_25_PM_ec8129fa3d
Ruta Saltillo–Ramos: pasajeros exigen retirar camiones viejos
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
nl_aeropuerto_mty_muladar_ea6677a23e
Recibe Aeropuerto de Monterrey a turistas ¡con un 'muladar'!
rgvf_6f75f41b82
Deuda de $400 mil pesos, posible motivo del feminicidio de Yaneli
publicidad
×