Morena asegura que el martes habrá conciliación en Congreso

Con ánimos más amenos en las negociaciones entre bancadas, el Grupo Legislativo de Morena asegura que este martes las cosas en el Congreso avanzarán, pues por fin llegarán a una conciliación.

La coordinadora de la bancada de Morena, Anylú Bendición Hernández aseguró que desde la posición de su grupo legislativo de ser la balanza ha dialogado con todos sus compañeros coordinadores y parece que por fin llegarán a un acuerdo, sin embargo, no dijo cómo lo harían.

“Yo hago el compromiso con ustedes de que el martes ya iniciamos, ya tendremos tiempo de platicar.

“Tengo fe de que como fue muy tarde que la Sala Superior entregó la conformación del Congreso, al otro día ya estábamos aquí y la sesión maratónica para aprobar cuentas… pero no nos dio tiempo de dialogar, ya ahorita estamos más calmados, calmadas, hay mejores ánimos y aquí el asunto de que el martes es para aprovechar estos días y platicar”, dijo Anylú Bendición Hernández.

Sin embargo, estos ánimos parece que no llegaron entre las bancadas de Movimiento Ciudadano y el PAN, pues este miércoles los dos coordinadores continuaron con su pelea.

“Ayer hablaron para amenazar a uno de los compañeros, primero se fueron por el camino bonito, ofreciendo dinero, ofreciendo puestos en el Estado y que si no, se atuviera a las consecuencias, pareciera que ya va a empezar el modus operandi del señor que se dice ser el coordinador de Movimiento Ciudadano (Miguel Flores), que la pasada legislatura estuvo hostigando a mis compañeros.

“Y por eso no tengo relación con él y no la voy a tener hasta que no pida una disculpa pública, pero ya empezaron a presionar otra vez diputados”, dijo De la Fuente.

Por su parte, Miguel Flores aseguró que esas acusaciones siempre han sido falsas y pidió que presentaran pruebas en su contra.

“Una vez más el PRIAN (acusando) sin pruebas ni fundamentos como todas las que han venido haciendo, pues que presente pruebas, seguramente yo voy a estar atacando a compañeros diputados y si está tan seguro y lo ha repetido tantas veces, pues que presente pruebas”, dijo Flores.

Comentarios