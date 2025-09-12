Cerrar X
Nuevo León

Muere bebé en Santiago; sus padres se encuentran detenidos

De manera preliminar, se mencionó que el menor de un año presentaba una descalcificación ósea, lo que podría haber influido en su muerte

La muerte de un bebé de apenas un año movilizó a las autoridades a la comunidad de Los Rodríguez, en el municipio de Santiago.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General de Justicia, el menor fue llevado al centro de salud Los Rodríguez por su madre, identificada aparentemente como Imelda, y su pareja, Felipe, quienes dijeron que el bebé no reaccionaba. 

Sin embargo, al llegar al lugar, el personal médico confirmó que el menor ya no presentaba signos vitales. 

A pesar de los esfuerzos realizados para reanimarlo, nada se pudo hacer.

Tras un reporte al 911, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y paramédicos acudieron al lugar, donde se confirmó oficialmente el fallecimiento del menor.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que, de manera preliminar, se presume que el bebé padecía descalcificación ósea, una condición que debilita los huesos por falta de calcio, lo que podría haber influido en su muerte. 

Sin embargo, también han surgido versiones extraoficiales que señalan que el menor presentaba antecedentes de lesiones, supuestamente por caídas, aunque esta información aún no ha sido corroborada.

Peritos y personal del servicio médico forense realizaron el levantamiento del cuerpo y practicaron la autopsia correspondiente, que será clave para determinar las verdaderas causas del fallecimiento.

Por el momento, Imelda y Felipe se encuentran rindiendo declaración ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho.


