Muere joven tras volcadura en la carretera Monterrey–Saltillo

Un joven de 21 años perdió la vida la mañana de este domingo tras un accidente vial registrado en el municipio de García.

El percance ocurrió sobre el arroyo El Ranchero, a la altura del kilómetro 46 de la carretera Monterrey–Saltillo.

En el sitio fue encontrado un masculino sin signos vitales, quien se hallaba en el exterior del vehículo, recostado sobre el pavimento.

La unidad involucrada es una camioneta negra marca Explorer, con placas FCP-580-D.

La víctima fue identificada como Esteban Cota de Jara, de 21 años de edad, quien conducía el vehículo al momento del accidente.

Elementos de Fuerza Civil acordonaron la zona y quedaron a cargo del resguardo del lugar, en coordinación con personal de Protección Civil de García, mientras se esperaba el arribo de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias legales.

