Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
9f0c0161_85bc_4de3_a967_840acc303c7f_12fcea3dde
Nuevo León

Muere joven tras volcadura en la carretera Monterrey–Saltillo

Un joven de 21 años perdió la vida la mañana de este domingo tras un accidente vial registrado en el municipio de García

  • 14
  • Diciembre
    2025

Un joven de 21 años perdió la vida la mañana de este domingo tras un accidente vial registrado en el municipio de García. 

El percance ocurrió sobre el arroyo El Ranchero, a la altura del kilómetro 46 de la carretera Monterrey–Saltillo. 

En el sitio fue encontrado un masculino sin signos vitales, quien se hallaba en el exterior del vehículo, recostado sobre el pavimento. 

La unidad involucrada es una camioneta negra marca Explorer, con placas FCP-580-D.

b8f4a434-96b7-4715-925c-ecedbbfee063.jfif

La víctima fue identificada como Esteban Cota de Jara, de 21 años de edad, quien conducía el vehículo al momento del accidente.

Elementos de Fuerza Civil acordonaron la zona y quedaron a cargo del resguardo del lugar, en coordinación con personal de Protección Civil de García, mientras se esperaba el arribo de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias legales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

10cf32f1_377a_4b83_b50f_33ec1ad2edf2_57a3866b93
San Pedro dona 500 mil pesos a Cruz Rosa a mujeres con cáncer
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T101449_835_16154d7738
García Luna apelará sentencia por narctráfico en Estados Unidos
EH_DOS_FOTOS_5_c9bf460b0a
Confirman alineación Tigres vs Toluca previo a la Gran Final
publicidad

Últimas Noticias

10cf32f1_377a_4b83_b50f_33ec1ad2edf2_57a3866b93
San Pedro dona 500 mil pesos a Cruz Rosa a mujeres con cáncer
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T132712_431_9c6aa1e4df
Desplome de jet privado genera movilización en Toluca
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T125547_501_eb158070e6
Rosalía lanza por sorpresa el videoclip de La Perla
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
EH_COLLAGE_2025_12_13_T083652_422_5f1481adfa
Dua Lipa ofrece concierto privado en Cancún tras gira en CDMX
publicidad
×