Mueren dos personas tras accidente vial en General Terán

La tarde de este sábado, se registró un accidente vial sobre la carretera al Rancho Los Jacales, en la localidad de Noche Buena, municipio de General Terán.

Elementos de Protección Civil acudieron al reporte de una volcadura y al arribar confirmaron el fallecimiento de dos personas: Jesús Carranco Móntalvo, de 60 años, conductor del vehículo, y José Fidencio Ortíz Moya, de 37 años.

Uno de los cuerpos quedó sobre la carpeta asfáltica, mientras que el otro se encontraba atrapado, por lo que se realizaron maniobras de rescate con equipo especializado para liberarlo.

El vehículo involucrado es un Chevrolet modelo 1983, color gris con azul, con placas PT-89-976.

En el lugar se hicieron cargo de la situación las autoridades de tránsito y periciales, junto con unidades de seguridad y rescate locales.

