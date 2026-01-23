Mueren tres bomberos en incendio en maquiladora Spellman

La madrugada de este viernes se registró un grave incendio en la maquiladora Spellman, ubicada en Matamoros, luego de que el fuego se iniciara en el área de almacén de la empresa.

De manera inmediata, elementos del Cuerpo de Bomberos, ambulancias y grupos de voluntarios acudieron al sitio para atender la emergencia y auxiliar a las personas que resultaron lesionadas. También arribaron efectivos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, quienes apoyaron en las labores de control del siniestro con una pipa de agua.

Aunque en un primer momento las autoridades lograron contener el incendio, horas después el fuego se reavivó con mayor intensidad, dificultando las tareas para sofocarlo por completo.

Identifican a bomberos fallecidos

El alcalde de Matamoros, Alberto Granados, lamentó el fallecimiento de tres bomberos que perdieron la vida mientras combatían el incendio registrado en la maquiladora Spellman durante la madrugada de este viernes.

El presidente municipal informó que la emergencia dejó un saldo de tres elementos fallecidos y dos más lesionados. Uno de los heridos fue identificado como César Hernández, mientras que la identidad del segundo aún no ha sido confirmada. Ambos reciben atención médica en el IMSS.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Osvaldo Cedillo, Ángel Acuña y Carlos Emanuel Fernández. De acuerdo con la información oficial, los bomberos se encontraban trabajando en el control del siniestro cuando una pared colapsó y cayó sobre ellos.

Hasta el momento, dos de los cuerpos ya fueron rescatados, mientras que el tercero permanece entre los escombros, en espera de que la Fiscalía realice las diligencias correspondientes para su recuperación.

Granados expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y aseguró que el gobierno municipal brindará apoyo a los deudos. Asimismo, reconoció el valor y la entrega de los elementos que participaron en las labores de auxilio durante la contingencia.

Finalmente, junto a la directora de Protección Civil, Nancy Galarza, anunció que los bomberos caídos serán despedidos con honores en reconocimiento a su labor y servicio a la comunidad.

