Murió por infarto hombre localizado en Motel Nueva Castilla

Las primeras investigaciones establecieron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición en la cochera de la habitación 156.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la autopsia practicada al hombre localizado sin vida al interior del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio.

De acuerdo con la actualización de la tarjeta informativa del caso, el hallazgo fue reportado a la 1:08 horas del 20 de julio, cuando las autoridades acudieron al hotel ubicado sobre la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, tras el reporte de una persona sin vida al interior del inmueble.

Las primeras investigaciones establecieron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición en la cochera de la habitación 156, por lo que agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense.

Debido a las condiciones en las que fue localizado el cadáver, en un inicio no fue posible determinar la causa del fallecimiento, por lo que la Fiscalía quedó en espera del resultado de la necropsia de ley.

Tras los estudios forenses, la dependencia confirmó que el hombre murió a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, descartándose, hasta el momento, que el deceso haya sido provocado por lesiones externas.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la investigación para establecer plenamente la identidad de la víctima y reconstruir las circunstancias en las que permaneció al interior del inmueble antes de ser localizada.

El hallazgo volvió a colocar bajo los reflectores al Motel Nueva Castilla, inmueble abandonado que alcanzó notoriedad nacional en abril de 2022, cuando en una cisterna fue localizado el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, tras permanecer 13 días desaparecida. Aquel caso generó una amplia movilización social y derivó en diversas investigaciones sobre la actuación de las autoridades durante su búsqueda.

Después de ese hecho, el motel dejó de operar y permaneció asegurado por la Fiscalía durante parte de las investigaciones. Con el paso del tiempo, el inmueble quedó en abandono y comenzó a ser frecuentado por exploradores urbanos y creadores de contenido que realizan recorridos y transmisiones en vivo.

Fue precisamente un grupo de presuntos creadores de contenido el que dio aviso a las autoridades tras localizar el cuerpo durante un recorrido por las instalaciones, lo que originó la movilización de los cuerpos de investigación y el inicio de las diligencias ministeriales.

Aunque la causa de muerte ya fue establecida por los peritos forenses, la Fiscalía continuará con las investigaciones para lograr la identificación del fallecido y determinar cómo llegó hasta la habitación 156 del motel.