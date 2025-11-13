Cerrar X
Nuevo León

Nava ofrece servicios médicos gratuitos a más de 2,000 menores

Estudiantes recibieron vacunas contra diversas enfermedades como sarampión-rubéola, VPH, influenza y Covid-19 en distintos planteles educativos

  • 13
  • Noviembre
    2025

A través del programa "Salud en mi infancia", el Gobierno de Santa Catarina brindó consultas médicas y aplicación de vacunas a más de 2,000 niños de distintos planteles educativos.

El alcalde Jesús Nava acudió a la escuela Centenario de la Revolución Mexicana para supervisar las consultas médicas generales y de nutrición brindadas a los niños.

"Queremos que las familias de Santa Catarina vivan tranquilas y con buena salud. La prevención es la mejor herramienta para cuidar a nuestros niños y proteger el bienestar de toda la comunidad”, afirmó Nava Rivera.

El personal de la Dirección de Salud Municipal visitó al menos ocho escuelas para brindar alrededor de 1812 consultas médicas, además de promover la activación física y la vacunación contra diversas enfermedades, tales como  sarampión-rubéola, VPH, influenza y Covid-19.

Durante dicha campaña, el edil se aplicó la dosis contra la influenza como muestra de compromiso y ejemplo para la ciudadanía.

Estas brigadas forman parte de la estrategia integral del municipio para mejorar la salud pública, junto con programas como “Médico Contigo”, “Clínica sin Azúcar” en beneficio a las familias santacatarinenses.


