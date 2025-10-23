Cerrar X
Nuevo León

Necesita Fiscalía del Estado 12% más de presupuesto para el 2026

El titular de la dependencia informó que la principal obra que busca es la creación de un Centro de Justicia para las Mujeres

  • 23
  • Octubre
    2025

Un 12% más de presupuesto es lo que necesita la Fiscalía General de Nuevo León en el 2026 para poder llevar a cabo mejoras tanto de operatividad como de infraestructura y así brindar un mejor servicio.

El fiscal general, Javier Flores indicó que la principal obra que buscan es la creación de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) en alguno de los municipios metropolitanos, además de la contratación de personal para las nuevas áreas del organismo.

“Siempre hemos referido el evento de que el capital humano de la Fiscalía está disminuido, gran parte de ese presupuesto se va a destinar a lo que es el capital humano y otro a obras puntuales como la creación de un Centro de Justicia para la Mujer”, dijo el Fiscal, Javier Flores

Puntualmente para la contratación de personal y funcionamiento interno de la Fiscalía se necesitan $5,554 millones de pesos, mientras que para las obras públicas se están solicitando $730 millones de pesos, en total se están solicitando $6,284 millones de pesos.

En el caso del nuevo Centro de Justicia para las Mujeres, el Fiscal informó que se está en platicas con diversos municipios metropolitanos para que se les brinde un predio para hacer el edificio, sin embargo, aún no se tiene establecido dónde lo harían.

“Se está en platicas con diversos municipios en donde nos permitan en comodato un terreno y nosotros hacer la obra, la idea es que sea en la zona metropolitana”, agregó Javier Flores.

Además del CJM, también buscan la creación de una nueva academia para agentes de investigación, un centro de control de confianza, un centro de resguardo temporal para Servicios Médico Forense y adecuaciones en diversos edificios de la Fiscalía para albergar al nuevo personal que se busca contratar.


