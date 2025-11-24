Necesita Nuevo León $21,454 millones para seguridad e inversión

Para el siguiente año, el estado ocupa más de $21,000 millones de pesos para proyectos de infraestructura y seguridad, sin embargo, aunque son necesarios, no está cerrado a negociar con legisladores y la iniciativa privada el monto de deuda y el incremento en el ISN.

Esto lo dijo el tesorero estatal, Carlos Garza Ibarra, al “extender la mano” para dialogar con diferentes sectores que han rechazado tanto la deuda de $14,644 millones de pesos como el aumento del 3% al 4% del Impuesto Sobre Nóminas (ISN)

Garza Ibarra dijo ayer en la conferencia Nuevo León Informa que la aprobación de ambos rubros en el Paquete Fiscal 2026 no es forzoso sino más bien es una propuesta que están dispuestos a negociar.

“No se está diciendo que tiene que ser forzoso, lo que sí estamos viendo nosotros, la parte que yo creo que es la importante: estamos presentando un plan de inversión y un gasto de seguridad muy fuerte, pues hay que fondearlo, ¿de qué manera lo vamos a fondear? Pues decidamos como sociedad.

“Busquemos la manera como sociedad de fondear esos proyectos, nuestra visión como gobierno es con una mezcla de deuda y una mezcla de aumentar ciertos gravámenes y ahí es donde va el Impuesto Sobre Nóminas.

“Pero no estamos cerrados, yo creo que es importante decirlo, no estamos obsesionados en que tiene que ser así y estamos conscientes de que hay que sentarnos en las mesas de trabajo", afirmó el funcionario estatal”, indicó.

El viernes, la Iniciativa Privada rechazó desde el pasado viernes la propuesta de aumentar 33% el ISN pues dijo que golpeará a las pequeñas y mediandas empresas que ya enfrentan condiciones adversas para operar y generar empleo.

Garza Ibarra dijo que necesitan $21,454 millones de pesos para inversión productiva con lo que en el sexenio se alcanzaran $123, 442 millones de pesos en este rubro que es mayo a todo lo invertido en los tres sexenios anteriores.

El Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado informó que el Paquete Fiscal 2026 que el Ejecutivo entregó al Legislativo es una propuesta integral que asciende a $179,494 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de casi 15% en comparación con el presupuesto de 2025.

El funcionario detalló que esta cantidad es $23,229 millones de pesos superior a la propuesta del año anterior.

"El diseño del paquete está centrado en una inversión estratégica, el fortalecimiento de la seguridad y el respaldo a la infraestructura productiva.

Para 2026, el gobierno del estado proyecta una inversión de $21,454 millones de pesos", indicó.

La seguridad recibe un impulso significativo, con un aumento presupuestal de $2,816 millones de pesos, un incremento del 15% respecto a 2025.

El presupuesto total destinado a seguridad en 2026 será de $21,896 millones de pesos.

MODIFICACIONES FISCALES: EL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (ISN)

Uno de los principales ejes de la propuesta es el aumento de un punto porcentual al Impuesto Sobre Nóminas (ISN), que pasaría del 3% al 4 por ciento.

Se calcula que los recursos adicionales por este punto, que rondarán los $6,000 millones de pesos, serán canalizados directamente al rubro de seguridad, liberando así más recursos del presupuesto estatal para destinarse a inversión pública productiva en obras de infraestructura y programas sociales.

Garza Ibarra destacó que la mayor carga de esta elevación recaería en las organizaciones de mayor tamaño, asegurando que el 95% del pago adicional será absorbido por los segmentos de mayor capacidad económica.

En contraste, el segmento de menores ingresos (compuesto por 12,365 contribuyentes) absorbería solo el 0.12%, con un pago promedio extra anual de $550 pesos.

El funcionario señaló que Nuevo León se homologaría con otras entidades, mencionando que Quintana Roo y la Ciudad de México ya cobran el 4% de ISN, Baja California el 4.5%, y Jalisco proyecta elevarlo a 5 por ciento.

El Gobierno invitó a las cámaras empresariales a mesas de trabajo para analizar la propuesta.

Además, el paquete propone un presupuesto de $300 millones de pesos para respaldar a Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), facilitando el acceso a financiamiento de NAFIN por un total superior a 6 mil millones de pesos.

DEUDA Y CONTROL VEHICULAR

El presupuesto solicita la autorización para contratar financiamiento por $14,644 millones de pesos, cifra equivalente al 15% de los ingresos.

Esta solicitud se enmarca en lo permitido por la Ley de Disciplina Financiera para los Estados y Municipios, dado que Nuevo León mantiene una calificación de deuda “sostenible” (semáforo en verde) ante el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Se elimina la exención del pago de Refrendo para vehículos híbridos. Los vehículos eléctricos nuevos mantendrán la exención solo por el primer año.

Se propone la creación del Pase Turístico Gratuito para los vehículos con placas foráneas que estén de visita en Nuevo León.

Esta medida busca incentivar a los vehículos que residen permanentemente en el estado a registrarse con placas locales, lo que permitirá un mejor control del padrón vehicular y fortalecerá la seguridad.

DINERO PARA INFRAESTRUCTURA

La Tesorería de NL sostuvo que el dinero de ISN y de deuda que plantea para el 2026 son para proyectos de infraestructura y seguridad aunque dijo que no está cerrada a negociarlos.

Variación de Presupuesto

2025: $156,265 millones de pesos

2026: $179,494 millones de pesos

Aumento porcentual: 15%

Aumento en términos netos: $23,229 millones

Infraestructura y seguridad

Monto adicional para infraestructura y seguridad para 2026: $21,454 millones de pesos

Monto al que llegaría inversión en infraestructura en todo el sexenio: $123, 442 millones de pesos

Presupuesto de seguridad

2025: $18,638 millones de pesos

2026: $21,454 millones de pesos

Aumento porcentual: 15%

Aumento en términos netos: $2,816 millones de pesos





