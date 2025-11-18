Necesita Metrorrey $11,000 mdp para terminar las líneas 4 y 6

El director de Metrorrey, Abraham Vargas, aseguró que se necesitan $11,000 millones de pesos en el 2026 para terminar las líneas 4 y 6 del metro.

El titular de Monterrey fue el primero en salir de las mesas de trabajo del Presupuesto e indicó que las necesidades específicas son la terminación de estos proyectos, ya que se tiene contemplado que en el 2027 se entreguen las obras.

“Nosotros tenemos contemplada una necesidad de $11,000 millones de pesos; el cómo se fondearán será la Tesorería quien decida".

“Esto es para la construcción (de las Líneas del Metro)”, dijo Abraham Vargas.

Además de temas de movilidad, en las mesas de trabajo también se verán puntos de seguridad, agua y drenaje y del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED).

