Negocian partidos tener sólo candidatas para 16 alcaldías en 2027

Los jaloneos en el Congreso del Estado por la reforma electoral entre PRI-PAN contra Movimiento Ciudadano y Morena siguen fuertes, pues mientras el primer grupo quiere que la paridad y no nepotismo aplique hasta el 2030, el segundo quiere que al menos la paridad sea aplicable en las alcaldías.

Esta reforma electoral se comenzó a circular por el PRI y el PAN desde el domingo, en donde ellos quedan a favor de que haya paridad total para que las mujeres lleguen a cargos donde nunca han gobernado y que se acabe el nepotismo en los cargos públicos, pero hasta el 2030 en las alcaldías y 2033 en la gubernatura, a lo cual Morena y Movimiento Ciudadano no accedieron.

“No estamos en contra de todo lo que dice la iniciativa, estamos casi a favor de todo, solamente en el apartado de paridad, que es una simulación, pero lo más importante es que nunca hubo diálogo, no hubo análisis, lo quisieron hacer muy rápido, y eso no es justo ni para Morena, ni para los ciudadanos, ni para otros partidos".

“Nosotros queremos más alcaldías; por ejemplo, Apodaca nunca ha sido gobernado por una mujer. La trampa es que ellos pueden elegir en qué municipios pueden poner hombres y en qué mujeres, y es una trampa, es para que las mujeres no lleguen a la toma de decisiones”, dijo Berenice Martínez de Morena.

El coordinador de la bancada panista, Carlos de la Fuente, señaló que hasta el momento MC y Morena no han presentado una propuesta formal para hacer modificaciones en esta reforma y espera que lo hagan durante la discusión previa a la segunda vuelta para ver la posibilidad de avanzar.

"Vamos a avanzar, vamos a ver cómo avanzamos en las mesas, vamos a ver qué dicen los especialistas y yo creo que eso es lo que hay que poner en la mesa en la negociación", indicó De la Fuente.

"Yo espero que a la hora de las mesas de debate de la primera vuelta presenten lo que hoy están manifestando o lo que manifestaron el día de ayer para ver cuál es el avance", agregó.

Por su parte, la diputada del PRI, Armida Serrato, también instó a estas bancadas a formalizar sus propuestas. "Para eso están los canales legislativos en donde quieran proponer cualquier comunicación, sea la de los municipios, sea el tema de la no reelección, que también contempla esta reforma, y el tema que, como lo dije ayer en Tribuna", afirmó.

Serrato puntualizó que, aunque están dispuestos a analizar las propuestas, estas deben ser presentadas de acuerdo con la ley.

"Yo no considero que sea un tema de condiciones", concluyó. No hay nada escrito por parte de ellos para hacer una solicitud conforme a lo que marca la ley; (si la realizan), sí, claro (lo analizarán).

Por su parte, la líder de la bancada, Sandra Pámanes, indicó que es importante el diálogo para llegar a acuerdos.

"No abrieron ni siquiera la posibilidad de un diálogo, ni de enriquecer el documento; lamentaría mucho que no se tomaran en cuenta lo que hace el INE y el Instituto Electoral; si no se hace, es dejar las cosas en el mismo estado en el que están actualmente".

"Si no se abre el diálogo, no habría posibilidad de una segunda vuelta", dijo Pámanes.

Tienen hasta el 30 de septiembre

Las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena han puesto una condición clara para aprobar la reforma electoral en su segunda vuelta: que se incluyan candidaturas exclusivas para mujeres en 16 alcaldías que nunca han sido gobernadas por una mujer.

La reforma, que busca realizar ajustes constitucionales, necesita el voto a favor de 28 diputados en su segunda vuelta para ser aprobada.

El bloque PRI-PAN-PRD cuenta con 22 votos a favor, por lo que necesita el apoyo de seis legisladores más para alcanzar la mayoría calificada.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC) ha presionado al Congreso para que la reforma sea aprobada a más tardar el 30 de septiembre, debido a que las modificaciones tienen que hacerse un año antes de que inicie el año electoral 2026-2027.

En dado caso de que el Congreso no cumpla con este plazo para legislar en materia de paridad, el IEEPC hará acciones afirmativas para garantizarla.

A cambio de su voto a favor, los diputados de MC, Morena, PT y PVEM, que se abstuvieron en la primera votación, han exigido que el dictamen de la segunda vuelta incluya candidaturas exclusivas para mujeres en municipios como Apodaca, San Nicolás, Santiago, Juárez y Cadereyta.

