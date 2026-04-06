EUA e Irán negocian un posible alto al fuego de 45 días

Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten este lunes un posible alto al fuego de 45 días que podría derivar en el fin del conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con la agencia Axios, estas supuestas negociaciones se llevan a cabo a través de mediadores provenientes de Pakistán, Egipto y Turquía, además de contar con mensajes de texto entre el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Según explicaron, los mediadores discuten con ambas partes los términos de un acuerdo de dos fases. La primera consistiría en un posible alto el fuego de 45 días, el cual podría extenderse si se necesitara más tiempo para las conversaciones. El segundo consistiría en un acuerdo para poner fin a la guerra.

Exponen condiciones para alcanzar un acuerdo de alto al fuego

Las fuentes señalaron que las condiciones para alcanzar el acuerdo son: la reapertura total del estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán.

Indican que las posibilidades de alcanzar un acuerdo parcial de alto el fuego en las próximas 48 horas son escasas, pero este último esfuerzo diplomático es la única oportunidad para evitar una escalada de la guerra que incluiría ataques masivos contra la infraestructura civil y represalias contra las instalaciones de energía y agua en los estados del Golfo.

Cabe señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió un plazo de 10 días a Irán para detener sus ataques, pero extendió el plazo 20 horas más para este martes.

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