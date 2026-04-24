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Nacional

La soberanía y los principios no se negocian: Claudia Sheinbaum

La presidenta subrayó que cualquier interacción con gobiernos extranjeros, particularmente con EUA, debe alinearse con lo establecido en la Constitución

  • 24
  • Abril
    2026

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje contundente sobre la política exterior del país, asegurando que la relación con el gobierno de Estados Unidos se mantendrá bajo un esquema de coordinación estricta, pero sin comprometer la autonomía nacional.

"Todas y todos deberíamos de ser muy firmes, porque hay algo que no se negocia, se llama: ‘soberanía y principios’", afirmó la mandataria ante los medios de comunicación.

El marco de la cooperación binacional

La jefa del Ejecutivo Federal subrayó que cualquier interacción con gobiernos extranjeros, particularmente con el vecino del norte, debe alinearse a lo establecido en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Claudia Sheinbaum

Para ello, recordó los cuatro pilares que rigen su administración en materia de diplomacia y seguridad:

  1. Respeto a la soberanía e integridad territorial.

  2. Responsabilidad compartida y diferenciada.

  3. Respeto y confianza mutua.

  4. Cooperación sin subordinación.

Sheinbaum evocó el Artículo 39 constitucional y el legado histórico de José María Morelos y Pavón para reiterar que la soberanía emana del pueblo y es obligación de todos los niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— defenderla frente a cualquier intento de injerencismo.


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