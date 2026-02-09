Podcast
Tamaulipas

Altamira acumula pasivos ambientales por fugas de hidrocarburo

Altamira acumula 30 fugas en 3 años; municipio y Pemex negocian remediación por pasivos que afectan ejido Maclovio Herrera

  • 09
  • Febrero
    2026

En los últimos tres años se han contabilizado al menos 30 fugas de hidrocarburo en el municipio de Altamira, registradas tanto en la zona urbana como, principalmente, en el sector rural, algunas de las cuales, pese a haber sido atendidas, continúan generando afectaciones ambientales y se han convertido en pasivos ambientales.

La directora de Ecología y Medio Ambiente del municipio, María Luisa Cuevas Rivera, explicó que ya se han sostenido reuniones con Petróleos Mexicanos (Pemex) para dar seguimiento a estos pasivos ambientales. 

Como parte de estas gestiones, se trabaja en la construcción de acuerdos con Pemex para implementar programas de atención, limpieza y remediación en las zonas afectadas.

"Se están integrando equipos técnicos de Pemex para identificar y eliminar los puntos frágiles donde con mayor frecuencia se presentan derrames, particularmente en áreas donde el agua sigue su curso natural y arrastra los contaminantes hacia cuerpos de agua y zonas bajas".

Los casos más recientes se concentran en el ejido Maclovio Herrera, donde los derrames han impactado campos agrícolas, abrevaderos y presas utilizadas para el suministro de agua, situación que ha generado preocupación entre los ejidatarios por el uso del recurso hídrico y la actividad ganadera.

Reconoció que las comunidades afectadas están en su derecho de defender las zonas donde obtienen agua para sus ranchos y actividades productivas.

En el presente año no se recibieron reportes formales de nuevas fugas ante la Dirección de Ecología, aunque no descartó que algunos eventos menores hayan sido atendidos directamente por ejidatarios. No obstante, reiteró que el compromiso de Pemex es limpiar y remediar todos los pasivos ambientales, ya que cada derrame representa un revés ecológico que obliga a la empresa a aplicar medidas correctivas, incluso en sitios donde existen pozos inactivos que dejaron impactos pendientes.


