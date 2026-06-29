NL se consolida como sede de eventos mundiales: Miguel Flores

Para este compromiso, arribaron más de 30 mil aficionados de ambas naciones, integrándose activamente a la oferta cultural de la zona metropolitana

La infraestructura, conectividad y la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno han consolidado a Nuevo León como una sede ideal para albergar eventos de magnitud internacional, afirmó el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores.

Mundial pone a prueba la capacidad operativa de Nuevo León

El funcionario estatal destacó que la organización de la Copa Mundial de la FIFA en la entidad ha servido como la plataforma idónea para demostrar la capacidad logística y operativa del estado, permitiendo recibir y movilizar a decenas de miles de visitantes nacionales e internacionales.

Como prueba de esta solidez operativa, Flores Serna señaló el flujo turístico generado por el encuentro de Dieciseisavos de Final entre las selecciones de Países Bajos y Marruecos en el Estadio Monterrey.

Para este compromiso, arribaron más de 30 mil aficionados de ambas naciones, integrándose activamente a la oferta cultural de la zona metropolitana y a las actividades oficiales como el FIFA Fan Festival.

"Nuevo León ha demostrado que está preparado para recibir eventos de clase mundial, lo hemos demostrado en este torneo en la que los visitantes han tenido una experiencia de primer nivel”, indicó el secretario.

Conectividad, infraestructura y seguridad fortalecen al estado

“Tenemos un aeropuerto que ha ampliado su conectividad, carreteras seguras que conectan con la frontera con Estados Unidos, infraestructura hotelera, espacios en los que se privilegia la naturaleza, un sistema de movilidad que se fortalece y, sobre todo, coordinación para brindar seguridad, garantizando una experiencia segura para visitantes y familias durante el Mundial”, enfatizó Flores.

El funcionario subrayó que la experiencia adquirida durante esta justa deportiva robustece el posicionamiento del estado frente a futuros congresos, convenciones, espectáculos y competencias globales.

Finalmente, hizo hincapié en el éxito de la estrategia de seguridad interinstitucional, la cual se opera de manera conjunta entre Fuerza Civil, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y Protección Civil, logrando que los asistentes disfruten de la fiesta del futbol en un entorno de orden y tranquilidad familiar.