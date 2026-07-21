NL será sede de conferencia internacional sobre compras públicas

Nuevo León fue elegido por unanimidad como sede de la XX Conferencia RICG 2026, a celebrarse el 12 y 13 de agosto, con delegados de 32 países

Debido a la transformación de su sistema de compras públicas durante los últimos cinco años, Nuevo León fue elegido como sede de la XX Conferencia de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) 2026, que se realizará los días 12 y 13 de agosto, con la participación de representantes de 32 países.

Durante la presentación del encuentro, la secretaria de Administración del Estado, Gloria Morales, dijo que la designación fue aprobada por unanimidad por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, el principal mecanismo de cooperación internacional en materia de contratación pública en el continente desde hace dos décadas, lo que posiciona a Nuevo León como un referente en la modernización de la administración pública y en el fortalecimiento de las cuentas públicas.

La secretaria destacó que el estado ocupa el primer lugar en compras públicas, resultado de la mejora en sus mecanismos de contratación y transparencia, lo que permitió obtener la sede de este encuentro internacional.

Durante la conferencia se reunirán especialistas en contratación pública de todo el continente para intercambiar experiencias, buenas prácticas e impulsar estrategias que fortalezcan los procesos de adquisición gubernamental.

“Cuando el gobierno compra para los centros comunitarios tecnología, vehículos de seguridad o servicio de mantenimiento, sin duda alguna está generando las condiciones para atender necesidades muy puntuales de la población; por eso la contratación pública conecta presupuesto, planeación, proveedores, dependencias y, sobre todo, servicios públicos", dijo la secretaria.

Finalmente, la funcionaria invitó a empresas, cámaras empresariales, servidores públicos, estudiantes y a la ciudadanía en general a registrarse para participar en la conferencia a través del sitio conferenciaricg.nl.gob.mx.