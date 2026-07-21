HGR Santa Catarina obra más grande en últimos 10 años en NL: IMSS

Aunque el proyecto que inició en 2019 como una Asociación Público-Privada (APP) fue cancelado, se tomó la decisión de mudar la iniciativa hacia el municipio

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El Hospital General Regional de Santa Catarina es considerada la obra hospitalaria más grande realizada en los últimos 10 años en el estado de Nuevo León; así lo afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Robledo Aburto detalló que, dentro de la inversión federal estimada de más de $181,000 millones en proyectos hospitalarios para el 2030, se encuentra este centro clínico.

"Este hospital de Santa Catarina también es la obra hospitalaria más grande que se ha hecho en los últimos 10 años en todo el estado", destacó Robledo.

Aunque el proyecto que inició en 2019 como una Asociación Público-Privada (APP) fue cancelado, se tomó la decisión de mudar la iniciativa hacia el municipio de Santa Catarina para ser construido por ingenieros militares.

Hospital General Regional de Santa Catarina beneficiará a casi 300,000 derechohabientes

El director del IMSS mencionó que esta obra hospitalaria beneficiará aproximadamente a 299,400 derechohabientes con 553 camas en total, 260 camas censables y 293 no censables.

Mencionó que contarán con 39 especialidades médicas, así como equipamiento de última tecnología, como ocho quirófanos y área de tococirugía y 40 camas exclusivas para urgencias.

"Tendrá una capacidad de atención enorme con resonancia magnética, tomógrafo, máquinas de hemodiálisis, quimioterapias para una población que ha crecido mucho".

De acuerdo con el IMSS, esta operación brindará respaldo a más de 2,600 trabajadores, entre los que se incluye personal médico, paramédico y administrativo, con el fin de brindar una atención de calidad.

Este febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó la entidad para supervisar la entonces construcción de la obra, misma que se ubica en un punto estratégico de la carretera Monterrey-Saltillo.

También en esa ocasión, agradeció a los más de 6 millones de nuevoleoneses por permitir la construcción de lo que consideró "un gran hospital".

Samuel García agradece al Gobierno Federal por HGR Nuevo León

Por su parte, el gobernador Samuel García agradeció tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al director del IMSS, Zoé Robledo, por el apoyo brindado a dicha infraestructura hospitalaria.

"El nuevo Hospital General del IMSS que se está construyendo en Santa Catarina será el más grande que se ha construido en Nuevo León en los últimos 10 años. En 2019 quedó trabado, pero en este sexenio lo echamos para adelante, y cada vez está más cerca de ser una realidad."

El nuevo Hospital General del IMSS que se está construyendo en Santa Catarina será el más grande que se ha construido en Nuevo León en los últimos 10 años. En 2019 quedó trabado, pero en este sexenio lo echamos para adelante, y cada vez está más cerca de ser una realidad.… pic.twitter.com/QVaN1i6V2P — Samuel García (@samuel_garcias) July 21, 2026

Además, resaltó que esto respalda su objetivo de hacer del estado de Nuevo León "el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir".