¡No caigas! Reportan en NL 1,500 ciberdelitos al mes

A Cecilia le encantaba descargar apps de videojuegos en su celular, pero nunca se imaginó que por eso le iban a robar identificaciones oficiales para luego chantajearla y robarle dinero.

Lo último que se imaginaba Cecilia, vecina de Monterrey, era que el celular era un lugar tan o más peligroso que la propia calle en cuestión de robos y comisión de otros delitos.

Sin embargo, lo cierto es que ahora en Nuevo León, como en todo México, los ciberdelincuentes están al acecho, pues se estima que, cada hora, dos regiomontanos se convierten en víctimas de estos delitos para los cuales basta con abrir el celular.

Datos de la Secretaría de Seguridad estatal revelan que en promedio se reciben al día entre 35 y 50 reportes de personas afectadas, creciendo a un ritmo de 1,500 ciberdelitos mensuales.

De acuerdo con la policía cibernética de Nuevo León, los delitos que se cometen a través de celulares y computadoras en la entidad son extorsión, amenazas, difamación, fraude, usurpación de identidad, tráfico de menores, corrupción de menores, pornografía infantil, trata de personas, pederastia, sexting, acoso y grooming (acoso sexual de una persona adulta a un niño o un adolescente por medio de Internet).

Cecilia y Sandra no se conocen, pero tienen en común ser víctimas de delincuentes que operan por internet y cuyos crímenes en Nuevo León crecen a un ritmo de al menos 1,500 ciberdelitos mensuales.

A Cecilia le robaron imágenes de sus identificaciones oficiales tras descargar para sus hijos aplicaciones de videojuegos y darle acceso total a la información de su celular.

Ahora recibe constantes mensajes y llamadas con chantajes para que haga depósitos de dinero.

“Es un acoso horrible, llegas hasta sentir delirio de persecución porque te dicen que van a ir a tu casa o tu lugar de trabajo.

“Las llamadas son desde las 6:00 de la mañana y son todo el tiempo, también vienen con amenazas de que van a hablarle a mis contactos”, relata Cecilia a El Horizonte.

Sandra también fue víctima de los ciberdelincuentes al tratar de rentar un departamento por Facebook.

“Me estafaron. La persona me dijo que había otros interesados y que para asegurar hiciera un depósito.

“Deposité una de las rentas porque ya había construido una confianza con ella, yo sentía hasta que éramos amigas, y cuando era hora de ver la propiedad ya no me contestó”, recuerda Sandra.

Crímenes se acumulan en opacidad por una amplia 'cifra negra'

Las cifras de la Secretaría de Seguridad apenas permiten observar parte del fenómeno, pues provienen de solicitudes de ayuda ciudadana a través de las redes sociales de la Policía Cibernética.

Aunque se intentó obtener información sobre denuncias, la Fiscalía General de Justicia no proporcionó una estadística, al argumentar que difusión de la incidencia no contempla especificar si el delito ocurrió o no en el ciberespacio.

También se solicitó al Poder Judicial detalles sobre sentencias a criminales que operan en la red, pero se informó que el área encargada de esos datos se encontraba de vacaciones.

Para Jesús Raúl González, experto en ciberseguridad y profesor de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad de Monterrey, Nuevo León todavía debe hacer esfuerzos para perseguir estos delitos.

“Hace falta una cultura y una divulgación mayor sobre el tema, aunque se ha avanzado mucho en la parte de las definiciones de los marcos legales, hay una gran área de oportunidad en peritos que puedan coadyuvar en una averiguación”, detalló el experto.

Para evitar caer en situaciones como la de Cecilia, donde sus datos fueron robados por una aplicación, el especialista recomienda no dar acceso a información a aplicaciones desconocidas, tal como no lo daríamos a un extraño en la calle.

“Mucha gente en aras de tener la aplicación funcionando autorizan y no se dan cuenta de que están aceptando que la app tenga acceso a contacto, archivos, fotos.

“Hay aplicaciones que te piden exceso de datos, yo en lo particular soy muy paranoico a la hora de darlos, si me piden demasiados termino por borrarlas, porque en ocasiones no tiene por qué saber, por ejemplo, mi código postal, o mi estado civil”, explicó.

Y para evitar fraudes a través de redes sociales, lo mejor es actuar con cautela y no dar dinero ni información hasta estar 100% seguros de que una transacción es real.





