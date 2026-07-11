La estructura geodésica donde se desarrolla la experiencia cuenta con 18 metros de diámetro, nueve metros de altura y capacidad para recibir hasta 300 personas

Inicio / Nuevo León / Nuevo León 360 mantiene viva la fiesta mundialista en el estado

Aunque la actividad deportiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha convertido a Nuevo León en uno de los principales puntos de encuentro para visitantes nacionales y extranjeros, la experiencia continúa más allá de las canchas con Nuevo León 360, un recorrido audiovisual inmersivo que se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales del Pabellón Parque del Agua.

La propuesta forma parte de la agenda cultural impulsada por el Gobierno del Estado para ofrecer a los asistentes una forma distinta de conocer la historia, las tradiciones y la evolución de Nuevo León mediante tecnología de proyección envolvente.

Una experiencia inmersiva para conocer la historia y cultura de Nuevo León

Instalada dentro del espacio denominado "Cultura y Tradición de Nuevo León", la Esfera Inmersiva ofrece una experiencia audiovisual de 360 grados que transporta al público por distintos momentos representativos de la identidad del estado.

El recorrido, con una duración aproximada de seis minutos, presenta una narrativa que integra elementos históricos, culturales y sociales a través de imágenes de gran formato, audio envolvente y efectos visuales que convierten al visitante en parte de la proyección.

Entre los pasajes que conforman la experiencia destacan referencias a los petrograbados de Boca de Potrerillos, las comunidades originarias, las antiguas moliendas, la industria siderúrgica, los espacios de convivencia familiar, la tradición de los asadores y la pasión deportiva que distingue a la entidad.

Una de las principales atracciones del Parque del Agua

La estructura geodésica donde se desarrolla la experiencia cuenta con 18 metros de diámetro, nueve metros de altura y capacidad para recibir hasta 300 personas cada 30 minutos.

El recinto permanece abierto diariamente de 13:00 a 23:00 horas, permitiendo que miles de visitantes disfruten de una propuesta que combina tecnología, arte y patrimonio cultural en un mismo espacio.

Este tipo de instalaciones inmersivas ha sido utilizado en escenarios internacionales para albergar espectáculos audiovisuales, conciertos y experiencias artísticas, convirtiéndose en una de las tendencias más innovadoras en materia de entretenimiento cultural.

Además de la Esfera Inmersiva, el Pabellón Parque del Agua concentra una amplia oferta de actividades dirigidas a visitantes de todas las edades.

El Foro Cultural presenta diariamente espectáculos musicales, danza, ópera, exposiciones y actividades familiares, mientras que el área gastronómica ofrece una muestra de la cocina tradicional de Nuevo León mediante degustaciones y exhibiciones culinarias.

En el espacio turístico también participan los cinco Pueblos Mágicos del estado: Santiago, Linares, Bustamante, General Terán y General Zaragoza, que exhiben artesanías, productos regionales y parte de la riqueza cultural de sus comunidades.

Espacio impulsa el talento y la economía local

La experiencia también incorpora un componente económico con la participación de más de 100 emprendimientos pertenecientes al programa Hecho en Nuevo León, cuyos expositores rotan semanalmente para presentar productos elaborados por empresas locales.

Con esta propuesta, el Parque del Agua busca aprovechar la proyección internacional que ha generado la Copa Mundial para acercar a los visitantes a la cultura, la gastronomía, el turismo y el talento productivo de Nuevo León, mediante una experiencia que continúa atrayendo a miles de personas y que se mantiene con entrada gratuita.