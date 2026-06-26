Nuevo León asegura que Fan Fest concluyó con saldo positivo

Durante la conferencia de seguridad, el funcionario explicó que la alta concentración de asistentes provocó el cierre de los accesos al parque

Pese a los incidentes registrados durante el FIFA Fan Fest realizado el jueves 25 de junio en el Parque Fundidora, donde cientos de aficionados que buscaban ingresar al concierto de Grupo Firme derribaron filtros de seguridad y forzaron dos accesos al recinto, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, aseguró que el evento concluyó "en paz, en orden y con un saldo positivo para el estado".

Durante la conferencia de seguridad, el funcionario explicó que la alta concentración de asistentes provocó el cierre de los accesos al parque, luego de que el recinto alcanzara su capacidad máxima.

"El día de ayer se realizó un concierto en el Fan Fest donde atrajo una enorme afluencia, poco antes de su inicio el recinto llegó a su máxima capacidad, se registraron más de 150 mil personas, por tal motivo los organizadores decidieron cerrar los accesos, lo cual derivó la molestia de algunos asistentes que no alcanzaron entrar", declaró Gerardo Escamilla.

Para esa jornada se esperaba inicialmente la llegada de alrededor de 100 mil personas al Parque Fundidora; sin embargo, la coincidencia del tercer partido disputado en el Estadio Monterrey dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la transmisión del encuentro de la Selección Mexicana en las pantallas del Fan Fest y la presentación estelar de Grupo Firme elevaron la asistencia a cerca de 200 mil personas.

Confirman que situación de disturbios fue atendida por autoridades estatales

Escamilla confirmó que, tras el cierre de accesos, un grupo de personas logró forzar su ingreso por uno de los puntos de acceso, situación que fue atendida por elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional.

"En uno de los accesos se logró forzar su ingreso, pero Fuerza Civil y la Guardia Nacional aplicaron los protocolos para el control de la situación, priorizando la integridad de las personas, lo cual nos permitió retomar el control de los accesos", señaló.

El secretario afirmó que la intervención de las corporaciones evitó que la situación escalara y destacó que no hubo personas lesionadas.

"Una vez que se mantuvo el control, es importante mencionar que el resultado de estas acciones evitaron una situación de riesgo para todas las demás personas y hasta el momento no se reporta ninguna persona lesionada o que haya tenido alguna situación", agregó.

Asimismo, aseguró que, una vez dentro del recinto, el comportamiento de los asistentes fue ejemplar y el desarrollo del evento transcurrió sin incidentes mayores.