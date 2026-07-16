Nuevo León fortalece infraestructura deportiva en apoyo a atletas

En la inauguración del Nuevo Centro Fitness en el Parque Niños Héroes, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda señaló este jueves que con estas acciones se fortalecerá la infraestructura deportiva en beneficio de los atletas de Nuevo León.

Durante la apertura, el mandatario estatal anunció apoyos económicos mensuales y transporte gratuito para atletas medallistas, así como contratación de los mejores entrenadores y la recuperación de espacios del Parque Niños Héroes para uso deportivo.

"Quiero hablarles de lo que vamos a hacer este sexto y último año. Porque quiero sacar primer lugar en todo. Nos falta ganar el medallero el año 2027. Entonces les vamos a ayudar y esta es tan solo una prueba de lo que viene. 809 atletas a partir del mes que entra van a recibir 2000 pesos mensuales de apoyo. Esta tarjeta va a incluir transporte público gratuito para todos los atletas que tengan medalla.

"En segundo lugar, se tiene que buscar y hacer un headhunting para traer a los mejores coaches y entrenadores a que eduquen y hagan el mejor entrenamiento posible a todos los atletas de Nuevo León. En tercer lugar, tenemos que recuperar todo el espacio y poner canchas de tenis, de pádel para escalar", señaló García Sepúlveda.

INDE señala que buscan brindar instalaciones accesibles para los ciudadanos

Por su parte, la directora general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), Melody Falcó Díaz, apuntó que la transformación de este espacio se debe a que buscan brindar instalaciones accesibles tanto para atletas como para la ciudadanía.

Este centro fue diseñado para ofrecer una experiencia completa de acondicionamiento físico, incorporando cuatro estaciones especializadas: área de gimnasio, yoga, spinning, entrenamiento multifuncional y box.

Como parte de este nuevo centro, PlanetFitness sumó esfuerzos con el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León, incorporando 27 nuevos equipos al gimnasio del INDE para promover la actividad física entre jóvenes, adultos, atletas y todas las personas que utilizan sus instalaciones.