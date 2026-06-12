Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza

El municipio de Monterrey recibió el reconocimiento internacional “La Escoba de Oro”, un galardón otorgado por la eficiencia de su programa institucional “Monterrey Limpio”, enfocado en limpieza urbana, gestión de residuos, reciclaje y sostenibilidad ambiental.

Esta distinción es entregada cada dos años por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ARTEGUS), de España, a gobiernos e instituciones de habla hispana que sobresalen por desarrollar proyectos innovadores y de alto impacto orientados a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.

Reconocen resultados del programa Monterrey Limpio

En esta edición, el organismo evaluó de manera integral el trabajo realizado por las Secretarías de Servicios Públicos y de Desarrollo Urbano Sostenible (Seduso) del municipio regiomontano.

Entre los indicadores considerados destacaron la cobertura del 100 por ciento del sistema de recolección domiciliaria en la ciudad, la optimización de rutas y horarios para elevar la eficiencia del servicio, así como el fortalecimiento del parque vehicular y operativo encargado de las labores de limpieza.

Para recibir formalmente el reconocimiento, el titular de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, acudió a la ciudad de Madrid, desde donde destacó el trabajo coordinado de la administración municipal.

“Este premio nos fue otorgado a la ciudad de Monterrey derivado de todos los programas que por indicación del licenciado Adrián se llevan a cabo en la administración, tales como el de descacharrización, que se ha convertido en un programa permanente en la administración, todo un éxito”, informó el funcionario.

Reciclaje y economía circular fortalecaron la evaluación

Dentro de los elementos que respaldaron la obtención del galardón también se consideró la recolección de más de 659 mil toneladas de residuos sólidos urbanos del servicio domiciliario durante los primeros 16 meses de implementación de la estrategia.

Además, se valoró el desarrollo continuo de campañas de educación ambiental y sensibilización ciudadana, así como el alcance del programa de descacharrización, que acumula ya 400 ediciones y ha permitido retirar de las calles 6 mil toneladas de residuos voluminosos.

De acuerdo con las autoridades municipales, las acciones vinculadas con la economía circular también resultaron determinantes para conseguir el reconocimiento internacional.

Entre ellas sobresale el programa Recicla y Resuelve de Seduso, mediante el cual se han recolectado más de 90 toneladas de materiales reciclables.

Asimismo, se tomó en cuenta la instalación de centros de acopio permanentes, jornadas masivas y puntos móviles de recolección destinados a fortalecer el cuidado del medio ambiente, además de la colocación de 54 contenedores de reciclaje en espacios públicos para impulsar la separación y correcta disposición de los desechos.

Comentarios