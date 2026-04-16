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Finanzas

Concentra NL el 70% de empleos de empresas suizas en México

En la región norte operan cerca de 30 empresas del país helvético, que generan 8,000 empleos directos, de los cuales 5,600 se concentran en Nuevo León

  • 16
  • Abril
    2026

Las empresas de Suiza tienen un peso importante en la economía de Nuevo León, en donde aportan poco más de 5,600 empleos.

En el marco de la celebración por su décimo aniversario, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria (SwissCham México) reafirmó su compromiso con el desarrollo económico de la región norte del país como un destino fundamental para la innovación, la tecnología y la inversión.

Destacó que Suiza se posiciona como el sexto inversionista extranjero en México.

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En el caso de la región norte, operan cerca de 30 empresas del país helvético, generando 8,000 empleos directos y de los cuales un 70% (5,600 puestos) los concentra Nuevo León.

Durante el encuentro celebrado con líderes empresariales y aliados sectoriales, Andrés Engels, cónsul honorario de Suiza en Monterrey, destacó la importancia de la región.

"Nos alegra celebrar estos 10 años desde Nuevo León, un estado que concentra el 70% de los 8,000 empleos directos que nuestras empresas generan en la zona norte. Aquí, la relación económica entre Suiza y México crece y se proyecta hacia el futuro”, subrayó el diplomático.

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Por su parte, Emilia Pfeiffer, directora general de la SwissCham México, y Héctor Lechuga, gerente de Operaciones de Clientes, HUB Américas – Sitio ABB San Pedro, encabezaron el acto protocolario que sirvió de plataforma para visibilizar el potencial tecnológico y el expertise en innovación del sector corporativo suizo, un pilar fundamental en la modernización industrial del país.

Durante el evento se llevó a cabo un panel de alto nivel titulado “Infraestructura del futuro”, con el objetivo de abordar soluciones en tecnología, salud y talento frente a los retos del mercado global. 

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Cabe mencionar que desde el inicio de sus operaciones en 2016 y de la apertura de su representación regional en Monterrey, en 2022, la SwissCham agrupa actualmente a 66 empresas suizas, fomentando prácticas comerciales sostenibles y alianzas estratégicas que impactan positivamente el entorno económico y social del país.

Este décimo aniversario es impulsado por empresas líderes como ABB, Curaden, Sandoz, Adecco, Nestlé, Roche, Schindler, Bühler, Clariant, Holcim, JTI, MSC, SICPA, Dormakaba, Eq Corporate, Lindt, Ricola, Sika y Swissmex.


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