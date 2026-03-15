Amplían conectividad internacional con vuelos a Nueva York

Como parte de las acciones para fortalecer la conectividad internacional, la alianza Aeroméxico–Delta operará la ruta Monterrey–Nueva York (JFK) operará de manera estacional entre el 11 de junio y el 30 de agosto de 2026.

Dicha operaciones contará con cinco vuelos semanales entre ambos destinos y permitirá ofrecer más de 1,600 asientos semanales, lo que amplía de manera considerable las opciones de viaje entre el noreste de México y Nueva York.

Esta conexión se suma a la red de rutas que operan desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Actualmente, opera 65 destinos (38 nacionales y 27 internacionales) lo que posiciona a la entidad como uno de los principales centros de conexión aérea del norte del país.

Fortalecimiento de rutas como clave para impulsar actividad turística

La Secretaría de Turismo afirmó que el fortalecimiento de las rutas aéreas es un elemento clave para impulsar la actividad turística.

Su titular Maricarmen Martínez Villarreal también señaló que cada conexión ampía las oportunidades en el sector.

“Cada nueva conexión internacional amplía las oportunidades de intercambio turístico y de negocios para Nuevo León. Esta operación con Nueva York acerca al estado con uno de los centros económicos más relevantes del mundo y fortalece nuestra presencia en el mercado estadounidense”, expresó.

Por su parte, el vicepresidente senior de ventas globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli señaló:

“La alianza Aeroméxico-Delta continúa ofreciendo opciones de conectividad para el verano 2026. Con esta ruta buscaremos facilitar la conexión de pasajeros entre más ciudades de México y Estados Unidos durante la temporada alta, al tiempo que aprovechamos la eficiencia de la flota B737 MAX, de la cual Aeroméxico ya suma 75 aeronaves.”

Con esto se busca ampliar las opciones de movilidad internacional y fortalecer los vínculos turísticos, empresariales y económicos del estado con mercados estratégicos.

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