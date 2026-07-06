Operativo por México vs Inglaterra concluye con saldo blanco

El operativo desplegado en Nuevo León durante la transmisión del partido entre México e Inglaterra concluyó con saldo blanco y sin incidentes mayores

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que las distintas sedes habilitadas para la transmisión del encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra concluyeron con saldo blanco, resultado del operativo implementado por autoridades federales, estatales y municipales.

Reconocen coordinación entre corporaciones de seguridad

El funcionario estatal reconoció el trabajo de Fuerza Civil, las corporaciones de seguridad municipales, la Defensa, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las Fiscalías Estatal y Federal, Protección Civil de Nuevo León y los cuerpos de auxilio que participaron en el dispositivo desplegado en las distintas sedes habilitadas para la transmisión del encuentro.

“El saldo blanco es resultado del trabajo coordinado entre las instituciones y, sobre todo, del compromiso de la ciudadanía, que disfrutó este gran evento con responsabilidad y en un ambiente familiar”, señaló Flores Serna.

Destacan capacidad del estado para organizar eventos internacionales

El Secretario General de Gobierno destacó que Nuevo León continúa demostrando su capacidad para organizar eventos de talla internacional y garantizar la seguridad de quienes participan en ellos, mediante una estrategia basada en la prevención, la coordinación interinstitucional y la atención oportuna a la población.