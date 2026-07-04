Edomex se suma al operativo de seguridad por México vs Inglaterra

Se instalarán en once municipios del Estado de México pantallas gigantes y se organizarán actividades culturales y operativos de seguridad para el partido

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El Estado de México se integrará al operativo especial para el partido entre México e Inglaterra de los Octavos de Final del Mundial FIFA 2026™.

Se instalarán en 11 municipios pantallas para la transmisión del encuentro, organizarán actividades recreativas y desplegarán dispositivos de seguridad con el objetivo de distribuir a los aficionados en distintos puntos de la zona metropolitana.

La estrategia fue presentada por la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México.

Buscan evitar concentraciones masivas

El operativo surge después de los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador, cuando más de 1.4 millones de personas se reunieron en Paseo de la Reforma y cuatro personas perdieron la vida durante las celebraciones.

Con esta medida, las autoridades buscan que los aficionados permanezcan en espacios habilitados dentro de sus municipios, reduciendo la presión sobre los principales puntos de reunión de la capital del país.

Ecatepec tendrá el mayor despliegue

Ecatepec será el municipio con mayor número de sedes para seguir el partido. Las autoridades habilitarán entre 10 y 15 espacios, distribuidos en los nueve pueblos originarios y en el fraccionamiento Las Américas.

Entre los puntos confirmados se encuentran la plaza de Guadalupe Victoria, el Centro Cívico de Santo Tomás Chiconautla, la plaza del Centro Cívico de Santa María Chiconautla, el Centro Cívico de San Isidro Atlautenco, el kiosco de Tulpetlac, la explanada municipal de San Cristóbal, el Centro Cívico de San Pedro, el Deportivo Hank González en San Andrés de la Cañada, la plaza de Santa Clara Coatitla y la glorieta Simón Bolívar, en Las Américas.

En todas las sedes habrá actividades culturales, recreativas y familiares, aunque el municipio no anunció la participación de artistas.

Por su parte, Naucalpan será el único municipio que confirmó un programa artístico para acompañar la transmisión del encuentro.

En la Unidad Cuauhtémoc se presentarán Royal Club y Salón Victoria, además de actividades como lucha libre y futbol en jaula.

La Plaza de la Revolución recibirá al Sonidero Fascinación, mientras que el Grupo Centenario se presentará en el Monumento de Los Arcos. También habrá actividades en el campo de San José Río Hondo.

El Parque Naucalli será otra de las sedes mediante el evento privado Gol Fest, para el cual el gobierno municipal gestionó accesos gratuitos para habitantes del municipio a través de su portal oficial.

Además de Ecatepec y Naucalpan, el operativo incluye a Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco, entre otros municipios del oriente mexiquense.

Hasta el momento, estas demarcaciones no han dado a conocer las sedes específicas ni la programación de actividades que acompañarán la transmisión del encuentro.

Refuerzan la seguridad

En Ecatepec, el operativo contempla el despliegue de más de 1,000 policías municipales apoyados por más de 200 unidades, además de la participación de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina.

Las autoridades buscan que los aficionados puedan seguir el partido entre México e Inglaterra en un ambiente seguro y evitar que se repitan las aglomeraciones registradas en los festejos anteriores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.