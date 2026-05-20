Tamaulipas

Registro Civil recomienda no usar nombres de futbolistas en niños

Autoridades exhortaron a padres de familia a evitar registrar a sus hijos con nombres de futbolistas o personajes ficticios para prevenir problemas

No registrar a sus hijos con nombres de futbolistas es la recomendación que emite la Oficialía Segunda del Registro Civil en Tampico.

Carlos Castillo Sánchez, titular de la dependencia, sostuvo que durante la justa mundialista del año 2022 se presentaron algunos casos de padres que intentaron nombrar “Mbappe”, como el jugador francés, a sus hijos.

“Nos tocó platicar con varios padres para que desistieran del nombre, les llevó horas a varios aquí en la oficina pero finalmente accedieron, les hacemos entender que ese tipo de nombres podrían tener algún tipo de conflicto con el alfabeto mexicano”, señaló.

Autoridades piden reflexionar antes de registrar nombres

Exhortó para que los familiares razonen los nombres y eviten registrar a sus hijos con algún sobrenombre o palabra que en México pudiera tornarse difícil de pronunciar.

“El nombre estará con el niño toda su vida, o una parte de ella pues ya cuando crezca el puede cambiarlo pero en su infancia puede sufrir de bullying por tener un nombre extraño o raro”, remarcó.

Messi, Neymar y Vinicius también fueron considerados

Además de este jugador, se nombraron otros como: Lionel Messi, Neymar y Vinicius Junior.

A la par de ello, también se han detectado nombres como “Zelda” proveniente de un juego de aventuras en Japón, con el cual registraron a dos niñas.


