Miguel Flores supervisa campaña 'Protección Civil en tu Escuela'

Con el objetivo de consolidar una cultura de prevención y autoprotección ante emergencias, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, supervisó las actividades del programa “Protección Civil en tu Escuela”. Esta iniciativa, impulsada por Protección Civil del Estado, busca capacitar a estudiantes, padres de familia y docentes para reaccionar de manera oportuna ante cualquier contingencia. El funcionario estatal destacó la relevancia de involucrar a la niñez en estos protocolos, especialmente de cara a los próximos eventos masivos que vivirá la entidad como sede de la Copa Mundial de la FIFA. “Tenemos que estar preparados para tener una reacción adecuada en caso de que se presente alguna contingencia, viene el Mundial y tendremos eventos masivos en los que nos tenemos que cuidar entre todos", enfatizó Flores Serna. "Las niñas y niños también deben formar parte de esta cultura de la prevención para que lo apliquen en sus casas y en sus escuelas y así puedan sentirse más seguros”.

Preparación ante el flujo turístico internacional

Por su parte, Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, señaló que la llegada de turistas internacionales para el Mundial y las actividades alternas, como el Fan Fest, exigen una población civil mejor preparada.

"Es muy importante preparar a nuestras niñas y niños (...) por eso es importante capacitar a la población para cualquier contingencia que se llegara a presentar. Recuerden que todas y todos somos Protección Civil y seguiremos promoviendo esta cultura", detalló el director de la corporación.

Dinámicas y corporaciones participantes

Durante la jornada escolar, personal operativo e instructores desarrollaron dinámicas enfocadas en:

Cultura de la protección civil y autoprotección.

Activación correcta del número de emergencia 9-1-1 .

Prevención de riesgos y accidentes dentro de los planteles educativos.

El despliegue del programa contó con la participación integral de instructores de capacitación y personal operativo de Protección Civil Nuevo León, el Grupo Voluntario Manada K9, Seguridad Escolar, la empresa asesora Grateksa y elementos de Bomberos Nuevo León, quienes mostraron de cerca a los menores la labor de auxilio que realizan diariamente.

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